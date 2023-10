Registrado un aumento de casos de Covid en Córdoba en el análisis de las aguas residuales

La presencia de Covid en las muestras tomadas de las aguas residuales de Córdoba señalan un incremento en los niveles del virus en la ciudad en la última quincena. Así, entre el 1 y el 14 de octubre, los últimos análisis efectuados apuntan que la presencia del coronavirus presenta un “aumento” con respecto a las muestras anteriores, con una subida de 0,46 puntos.

En concreto, según los datos consultados por Cordópolis, este aumento de la presencia del Covid en las aguas residuales de Córdoba se produce después de dos quincenas consecutivas con presencia “estable”. Antes, en la segunda quincena de agosto también se registró un aumento, mientras que en las dos semanas inmediatamente anteriores había habido una “disminución”.

Estos análisis, que tienen el objetivo de anticipar la evolución del coronavirus, se hacen desde el verano de 2020 con muestras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina de Córdoba, que son analizadas por investigadores de la Universidad y cuyos datos forman parte de la treintena de estaciones depuradoras de todo el país que vigila el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Es el denominado estudio de Control microbiológico en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación de Covid-19, que muestra la evolución a lo largo del tiempo de la presencia de coronavirus en Córdoba a través de las aguas residuales.

El análisis de las muestras de aguas residuales mide en “copias genóminas” el SARS-CoV-2 por litro (cg/l) y se transforman a escala logarítmica (log10 cg/l) para ofrecer los resultados. Y, así, las variaciones de la presencia del Covid en las aguas residuales se traducen en su evolución en distintas franjas: aumento significativo si es más de +1 unidad logarítmica, aumento si es entre +0,4 y +1, estable si es entre -0,4 y +0,4, disminución si es entre -0,4 y -1 y disminución significativa si hay una bajada de más de -1.

