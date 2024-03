Quince años pagando el alquiler y un desahucio a la vista porque un fondo buitre se quedó con el piso

Antonio Iglesias tiene 59 años y lleva los últimos 15 pagando el alquiler por una piso en la calle Lineros de Córdoba, en pleno casco histórico de la ciudad. En su balcón, cuida de sus canarios. Cuenta que los cría cada año y le acompañan en su día a día, afectado por una enfermedad pulmonar crónica. Pero su vida está a punto de dar un vuelco si, como le han comunicado desde el juzgado, le desahucian del piso que nunca dejó de pagar a su casero, porque este ha perdido la propiedad a manos de un fondo buitre.

El propietario del piso que alquilaba Antonio sufrió un procedimiento de ejecución hipotecaria, pese a que recibía cada mes el alquiler del piso. La Caixa fue la entidad bancaria que se hizo con la vivienda y, a su vez, se deshizo de ella a través del fondo buitre Claysburg. Ahora, este fondo ha solicitado el desahucio de Antonio y el juzgado ha fechado para el 8 de abril el lanzamiento. “Yo creo que es para poder hacer un apartamento turístico”, explica a Cordópolis. Porque, como dice, en su mismo edificio ya hay varios apartamentos para alquilar a turistas, en una calle en pleno casco histórico y a poca distancia de la Mezquita de Córdoba.

Antonio cuenta que vive en ese piso desde hace 15 años, que ese es su barrio, su entorno. Y que paga de alquiler 300 euros de los 622 que cobra ahora, sin trabajar debido a su enfermedad. Lo único que quiere –repite– es poder vivir “en este mismo piso, pero no me cierro a ir a otro, donde yo pueda pagar un alquiler que pueda afrontar”.

“Siempre he pagado el alquiler”

“Yo siempre he pagado el alquiler. Mi abogado me aconsejó que siguiera pagando en una cuenta del juzgado, donde aún hay 900 euros míos”, cuando comenzó el proceso de desahucio requerido por el fondo buitre. Hasta que vieron que “lo que querían era echarme”.

Desde hace un año aproximadamente –relata–, “desde que recibí el primer papel” y supo de la intención de la nueva propiedad de que dejara el piso, Antonio cuenta que ha informado de lo que le ocurre y ha solicitado ayuda a Servicios Sociales, a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa, a Cruz Roja y a Cáritas, entre otros. “Solo me ofrecen una ayuda de urgencia para estar tres días en un hotel”, dice después de las explicaciones sobre las listas de espera para una vivienda social que ha recibido.

“¿Pero que hago yo con eso? Todo lo que tengo en este piso es mío. ¿Qué hago con todo eso? Además, por mi enfermedad no puedo trabajar ahora”, se lamenta sobre la situación que vive. “Esto me está pasando por primera vez y no sé por dónde voy a salir”.

Antonio ha recurrido al asesoramiento de Stop Desahucios, plataforma que le ha ayudado a visibilizar su situación, con el objetivo de que pueda ser escuchado por las administraciones. Con La Caixa, de la que sigue siendo cliente desde hace 40 años, ya habló, pero le dijeron que no podían hacer nada en medio de un procedimiento judicial. Sobre el fondo buitre Claysburg tampoco tiene esperanzas, después de haber hablado con sus representantes en Madrid y ver, además, que tienen multas en Barcelona por prácticas similares a las que está sufriendo él.

“Me están echando del domicilio sin una alternativa habitacional”, denuncia. Y confía en que en este mes que queda hasta la fecha del lanzamiento el 8 de abril, la situación se pueda revertir, para quedarse en esa vivienda o irse a otra con un alquiler que pueda pagar.