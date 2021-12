Qabú, el restaurante de Paco Morales en Dubai, abrirá en 2022

El chef cordobés Paco Morales abrirá en 2022 un restaurante en Dubai. Es un proyecto que viene de lejos. Lo anunció hace ya tres años con fecha de apertura este 2021, si bien la pandemia retrasó un poco las gestiones para el gran salto internacional del cocinero, merecedor de dos estrellas Michelin con su restaurante Noor.

Según ha confirmado Morales a Cordópolis, el nuevo restaurante que abrirá en Dubai se llamará Qabú, que "en el mundo árabe significa alacena", y se abrirá a lo largo del próximo año. El chef no ha querido desvelar demasiado sobre un proyecto que lleva años acariciando y que está a punto de convertirse en una realidad.

En un principio, el proyecto de Dubai iba a llamar Only & Only One Za’abeelen, y en él se iba a apostar por la alta cocina andalusí, aunque con un toque más informal, a base de platos para compartir. Con el paso del tiempo, es posible que el concepto inicial del cocinero haya evolucionado a algo distinto, de la misma manera que el nombre del proyecto ha cambiado.

La apertura de Qabú en Dubai coincidirá, además, con una reforma del Restaurante Noor, donde tiene pensado incluir nuevos servicios y productos, ampliando así la oferta que ofrece este espacio, merecedor de dos estrellas Michelin, en los años 2016 y 2019 (y que mantiene en la actualidad). Además de este restaurante, ubicado en el barrio de Cañero, el cocinero abrió un segundo local en Córdoba, El Bar de Paco Morales, con un concepto más desenfadado.