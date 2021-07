Toda la provincia de Córdoba, en aviso naranja por altas temperaturas

Toda la provincia de Córdoba estará, este domingo, en aviso naranja por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los diferentes avisos para los tres próximos días. Así, este viernes habrá nivel amarillo en el Valle del Guadalquivir y la Campiña (incluyendo la capital) por temperaturas pueden alcanzar los 38 ºC.

En la misma zona, el aviso se transforma en naranja para el sábado y en amarillo en el resto de la provincia. Así, el naranja del sábado en el Valle del Guadalquivir y la Campiña se prevén temperaturas máximas de 42 ºC. En el resto de la provincia se alcanzarían los 39 ºC de máxima.

No obstante, para el domingo el aviso naranja es para toda la provincia, con especial incidencia en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña. En esta zona se prevén máximas de 43 ºC. No obstante, Aemet no descarta que se lleguen a superar de manera puntual los 44 ºC, lo que haría excepcional el escenario de altas temperaturas. En el resto de la provincia, el domingo se prevén máximas de 40 ºC. Todos los avisos se activan a las 12:00 y se desactivan a las 21:00 de cada jornada.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.