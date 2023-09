El préstamo de bicis de la Universidad triunfa entre los estudiantes internacionales

Hace ya 15 años que la Universidad de Córdoba (UCO), desde la Unidad de Protección Ambiental, decidió poner en marcha un proyecto pionero en la institución con el objetivo de promover la movilidad sostenible. La iniciativa consistía en dotar al personal universitario, tanto a estudiantes como a profesorado, de bicicletas mediante la fórmula del préstamo para todo el curso académico. Lo que comenzó poniendo a disposición un total de 50 vehículos, años después se duplicó, conviertiéndose los estudiantes internacionales en los usuarios mayoritarios.

Desde la puesta en marcha de este servicio, los estudiantes son los principales usuarios de estos préstamos, por encima del personal trabajador y del alumnado de programas internacionales. Sin embargo, esa dinámica ha variado en los últimos años, hasta situarse en un total de 39 alumnos los que solicitaron estas bicicletas en el pasado curso. En cambio, durante la pasada edición, 48 estudiantes internacionales recibieron estos vehículos, mientras que la cifra de personal trabajador se situó en 21. Además, el 56% de los usuarios fueron mujeres y el 44%, hombres.

Cada curso académico, la UCO oferta 100 bicicletas que se renuevan por cuatrimestre, lo que permite la entrada de más estudiantes. El éxito de esta iniciativa es tal que, una vez abierto el plazo, las plazas se agotan en pocas horas y los solicitantes pasan a una lista de reserva. Para este año, la Universidad abrirá el plazo este jueves a partir de las 9:00 en este enlace.

Cabe señalar que para poder disfrutar de uno de estos vehículos, y una vez que sea concedido, la persona deberá depositar 100 euros en concepto de fianza. El período de préstamo será cuatrimestral con opción a prórroga. Al finalizar el primer cuatrimestre, el usuario que así lo desee, deberá comunicar al Servicio de Prevención y Protección (SEPA) de la UCO su deseo de prorrogar el uso de la bicicleta durante el segundo cuatrimestre. Por tanto, la devolución de la bicicleta se podrá realizar en febrero (final del primer cuatrimestre) o en julio (final del segundo cuatrimestre) en las mismas dependencias donde fue entregada.

Según datos de la Universidad, la UCO cuenta con más de 829 plazas de aparcamiento para bicis en todos sus campus, siendo el más numeroso el de Rabanales, con 358.

