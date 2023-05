Te invitamos a la presentación del documental sonoro: 'Anguita y Julio' en colaboración con elDiario.es

El próximo 16 de mayo se cumplirán tres años de la muerte de Julio Anguita González. Ese día, a las 19.00h, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (Avenida de Medina Azahara, 5) presentamos en un acto abierto al público Anguita y Julio, el documental sonoro producido por Cordópolis y elDiario.es, con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación. El evento cuenta con el apoyo de la Universidad de Córdoba.

Te invitamos a que nos acompañes a este acto que estará presentado por el subdirector de elDiario.es, Juanlu Sánchez, y en el que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, entrevistará a los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José Martín, que durante un año y medio han trabajado en la elaboración de este extenso trabajo periodístico sobre la figura de Julio Anguita.

El acto comenzará a las 19.00h y la apertura de puertas será a las 18.30h. Las plazas son limitadas en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, por lo que te recomendamos reservar ya tu entrada gratuita. Puedes hacerlo desde aquí.

Retransmitiremos el acto por streaming a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter. Pero si quieres conocer cómo ha sido el proceso de elaboración de este enorme trabajo periodístico sobre una de las figuras clave de la ciudad de Córdoba y de la política nacional, acompáñanos.

Esta serie de no ficción en formato podcast se desarrolla a partir de los testimonios de más de una treintena de entrevistas. Un mosaico sonoro en el que participan personas de su círculo íntimo, como su familia o amigas como Yayo Herrero; políticos como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Felipe Alcaraz y los periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil. Las músicas originales son del cordobés Fernando Vacas.

