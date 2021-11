Piden informe ambiental para una 'megaplanta' solar que ocupará 330 hectáreas

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha sacado a información pública el informe de impacto ambiental de otra megaplanta fotovoltaica prevista en la provincia de Córdoba, que ocupará unas 330 hectáreas de cuatro municipios y que prevé una inversión de unos 90 millones de euros.

La planta se llamará Guadame Solar 3 y pertenece a la multinacional Sabik Solar. En total, tendrá una potencia pico de 138 megawatios, una de las más potentes de la provincia de Córdoba. Ahora, si recibe el visto bueno tras las correspondientes alegaciones, sus promotores comenzarán a instalar cerca de 240.000 paneles solares a lo largo de 330 hectáreas, que se reparten entre los términos municipales de Córdoba, El Carpio, Bujalance y Montoro.

La planta en sí se construirá entre El Carpio y Córdoba, pero la empresa se compromete a construir líneas de evacuación de la energía solar producida a través de los términos municipales de Bujalance y Montoro. En concreto, se construirá una nueva subestación eléctrica y hasta tres líneas de evacuación diferentes.

Con este nuevo proyecto, entre las plantas que ya funcionan y las que están en construcción o en tramitación administrativa, la provincia de Córdoba tendrá capacidad para generar gracias al sol 1.593 megawatios de potencia. Es cinco veces más que la potencia actualmente instalada.

