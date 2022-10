Peroles y candelas: este año sí se podrá encender fuego durante San Rafael

Tras varios años sin fogatas, en 2022 sí que se podrá encender fuego durante los tradicionales peroles de San Rafael, festivo en la ciudad de Córdoba el próximo lunes. Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a este periódico que el pasado sábado expiró la prohibición para encender barbacoas en áreas habilitadas en el campo. Es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido en los tres últimos años, el área recreativa de Los Villares se podrá llenar de cordobeses para celebrar San Rafael con un perol encendido con fuego de leña.

ℹ️ DE SERVICIO

🟠 Época de peligro medio de #IIFF. zonas forestales o de influencia forestal:



✅Barbacoas en áreas habilitadas.

✅Tránsito de vehículos a motor.

⛔️Quemas de residuos vegetales (agrícolas y forestales) prohibidas por la Ley Básica de residuos y Economía circular. pic.twitter.com/EfGMbvUWOk — INFOCA (@Plan_INFOCA) 17 de octubre de 2022

El gobierno andaluz ha decidido no prorrogar la prohibición de no hacer fuego más allá del 15 de octubre. En 2017, en 2019, en 2020 y en 2021, el Ejecutivo optó por prorrogar la medida hasta el 1 de noviembre. Esta decisión se llevaba por delante los tradicionales peroles en Los Villares. En todos esos años, el Ayuntamiento habilitó El Arenal para acoger estos encuentros familiares y entre amigos, un paraje que no siempre era del gusto de los cordobeses.

La tradición por San Rafael siempre mandó un encuentro con la naturaleza. En la década de los ochenta se comenzó a ordenar la celebración y a aprovechar la ubicación del parque periurbano de Los Villares, que se pobló de perolistas. Pero los veranos cada vez más secos, el inicio del otoño con apenas lluvia y el gran riesgo de incendio llevó al gobierno andaluz a prohibir los fuegos, aunque controlados, en estas zonas más allá del 15 de octubre. También se prohibía circular por vehículos a motor por los caminos de Sierra Morena.

Aparentemente, nada ha cambiado en 2022 más allá de la decisión política de no prorrogar la prohibición. En este otoño apenas ha llovido y las temperaturas de estos días están siendo extremas. Los incendios forestales se suceden. El fin de semana hubo uno en Luque y este mismo lunes otro importante en Nerja, al que han acudido varios medios aéreos y un centenar de bomberos forestales.

Eso sí, lo que está totalmente prohibido en la zona es la quema de restos de poda o tala, a través de la Ley de Economía Circular. Pero peroles se podrán organizar.

Ahora, el gobierno andaluz trabaja en la adaptación del parque periurbano de Los Villares a la llegada de un importante número de cordobeses. Muchos llevan, como poco, cuatro años sin echar un perol por San Rafael. De hecho, en los últimos años su celebración había ido menguando de manera notable.