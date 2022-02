La pandemia sigue a la baja mientras se anotan 636 nuevos casos y seis fallecidos más

La pandemia de la Covid19 en la provincia de Códoba sigue su tendencia a la baja, situándose la incidencia en 557 casos por 100.000 habitantes en la provincia, mientras que en la capital es de 607 casos, en el distrito sanitario Guadalquivir se sitúa en 594 casos, en el distrito Norte en 544 y en el distrito Sur se queda ya por debajo de la barrera de los 500, con 476 positivos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias notificados este lunes, la provincia de Córdoba ha sumado 636 positivos más desde el viernes y ha anotado 16 hospitalizaciones más a causa del coronavirus, con cuatro ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, seis personas más han fallecido con Covid.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se han contagiado de Covid un total de 136.005 cordobeses, de los que 6.674 han tenido que ingresar en algún hospital de al provincia, 764 de ellos en ela UCI. Además, han perdido la vida 1.284 cordobeses desde entonces a causa de esta enfermedad.

En el lado positivo, durante este fin de semana pasado se han recuperado 1.748 cordobeses del coronavirus, por lo que desde el inicio de la pandemia ya lo han superado un total de 116.788.

Andalucía registra este lunes 21 de febrero un total de 6.379 positivos de Covid-19 en 72 horas, 2.320 más que los contabilizados el viernes, al tiempo que notifica 32 fallecidos, lo que supone ocho más que los contabilizados hace tres días, cuando se registraron 24 decesos.

Así lo ha informado consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en Antequera (Málaga), en la inauguración del nuevo servicio de urgencias de atención primaria de la localidad. La tasa en la comunidad andaluza se sitúa en 466 casos por cada 100.000 habitantes, con una caída de 18,7 puntos en 72 horas.

Los 6.379 positivos de este lunes se notifican tras los 4.059 del viernes, los 4.409 del jueves, los 2.168 del miércoles, los 2.914 del martes y los 7.313 de este lunes (72 horas).

Asimismo, el consejero ha destacado que la franja con mayor incidencia acumulada se sitúa en los grupos de edad entre los 30 y 40 años y los 40 y 50 años, que coincide con el sector poblacional donde hay menos personas vacunadas.

