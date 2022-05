Pacma convoca para este sábado una manifestación contra la feria taurina de Córdoba

El Partido Animalista Pacma ha criticado la celebración de la feria taurina de Córdoba, que tendrá lugar del 20 al 22 de mayo, y contará con corridas y novilladas. En contrapartida, celebrará este sábado a las 18:00 en el Plaza Vistalegre su manifestación anual Córdoba Antitaurina; movimiento que pretende difundir la idea de la necesidad de terminar con los espectáculos taurinos en España.

Pacma ha liderado durante años el movimiento antitaurino en España y se declara como el único partido ideológicamente posicionado “con contundencia” sobre la controvertida tradición española. El presidente de la formación política, Javier Luna, lleva décadas organizando movimientos y actos orientados a concienciar a una población cada vez más convencida: la tauromaquia genera rechazo. Lo hace sustentado con estudios veterinarios que certifican el sufrimiento de los toros. Las encuestas, además, reflejan un marcado descenso de la asistencia a los festejos y un relevo generacional insuficiente y escaso, según apunta el partido en una nota de prensa..

Desde la formación política aseguran que la supervivencia de la cultura taurina se debe principalmente al “flotador” de las ayudas públicas, sin las cuales “estaría condenada a la desaparición casi inmediata”. Luna sostiene que “tanto es así, que los precios de los abonos no dejan de bajar y ofrecer descuentos e incluso entrada gratuita con tal de aumentar la asistencia; es una actividad cada vez más dependiente y no para de inventar estrategias para no desaparecer todavía”.

En 2021, el Partido Animalista criticó que en la feria ni siquiera se tomasen las medidas sanitarias obligatorias por aquel entonces, exigiendo que la Junta de Andalucía asumiese “responsabilidades con los ciudadanos, preservando la salud pública, ya que los taurinos son incapaces de mantener las normas de seguridad” y cancelase por aquel entonces la feria.

Afirmó también que, en un momento en el que toda actividad ociosa se encontraba paralizada, el sector taurino obtuviese “privilegios autorizando corridas de toros con espectadores, facilitando y apoyando con dinero público estos espectáculos crueles con los animales, mientras gran parte de la actividad cultural y lúdica sigue paralizada en la comunidad a pesar de que los promotores de la verdadera cultura cumplen sus responsabilidades con las medidas de seguridad necesarias ante la COVID 19, arruinando desde la Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos al resto del sector”.

Pacma hace un llamamiento a la asistencia para todas aquellas personas que “no se sientan representadas por los toros, ni por la cultura taurina, y no desean que se relacione a su país con el maltrato animal”. Para la formación política, la futura “desaparición de la tauromaquia” pasa por la constante presión colectiva, tanto al sector como a las administraciones que lo sustentan, y afirma que, aunque cueste años de trabajo, «no cesará» en su empeño por hacerla desaparecer.