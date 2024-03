Organizan un 'showcooking' de comida marroquí en Córdoba

En el marco del programa de Ramadán 2024, el próximo miércoles 3 de abril, Casa Árabe organiza un showcooking de comida marroquí en el barrio de San Basilio (Barrio del Alcázar Viejo) de Córdoba, de a cargo de Hajar y Nouh Badih del restaurante marroquí La Perla Azul.

A modo de introducción, y en colaboración con el Instituto Halal, la organización repartirá una caja con productos altamente calóricos (dátiles, almendras, etc.) que habitualmente se utilizan para la ruptura del ayuno (iftar) y, acto seguido, los asistentes no solo compartirán la ruptura del ayuno con los musulmanes cordobeses, si no que degustarán y aprenderán a cocinar algunas de las recetas más representativas de la cocina marroquí y que tradicionalmente se elaboran durante el mes de ramadán.

Para asistir, el público que lo desee deberá inscribirse previamente en este enlace. Desde las 18:30, los inscritos podrán recorrer libremente los cinco patios cordobeses seleccionados de este barrio: San Basilio, 14; Martín de Roa, 7; Postrera, 28; Duartas, 2; y La Barrera, 1.

Quienes realicen el recorrido completo y obtengan los sellos que así lo acreditan, conseguirán una invitación al evento de showcooking, donde se degustarán sopa harira, cuscús de pollo con pasas y cebolla caramelizadas, y pase de té para finalizar.

La presentación del showcooking comenzará a las 21:05, pero a las 20:30, en la Asociación de Vecinos Alcázar Viejo (San Basilio, 9 y 11) se repartirá la caja con la comida para la ruptura del ayuno