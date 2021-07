Ocho institutos de Córdoba retomarán el próximo curso los intercambios escolares al extranjero.

Ocho institutos de Córdoba han sido admitidos en el programa de intercambios escolares con países habla Alemana, China (Mandarín), Francesa, Inglesa y Portuguesa para el próximo curso, una actividad puesta en marcha por la Junta de Andalucía. Según el listado provisional, cinco institutos pertenecen a la capital y otros tres a la provincia. Junto con Granada, donde han sido admitidos nueve institutos, Córdoba y Sevilla lideran la lista de provincias con más centros de secundaria autorizados.

Aunque estos institutos cuentan ya están admitidos, los centros podrán rechazar durante el curso la realización de esta actividad en base a la situación epidemiológica que atraviesen en ese momento tanto Córdoba como el país receptor. Así, los institutos autorizados son El Tablero, López Neyra, Maimónides, Séneca, Blas Infante, Carmen Pantión (Priego de Cordoba), Álvarez Cubero (Priego de Córdoba) y Alto Guadiato (Peñarroya Pueblonuevo). En total, 120 alumnos podrán viajar a Francia, Alemania o Reino Unido ya que cada centro ha escogido un destino en particular. Por el contrario, se han quedado fuera los institutos Mirador del Genil (Iznájar) y Guadalquivir, en Córdoba capital.

La finalidad de estos intercambios es múltiple. En primer lugar, perfeccionar el conocimiento de la lengua alemana, china (mandarín), francesa, inglesa, italiana y portuguesa, en cada caso, desarrollando sus aspectos prácticos. En segundo lugar, adquirir actitudes positivas en el aprendizaje de los idiomas en particular, y en la formación permanente en general. Además, desarrollar actitudes positivas de convivencia y cooperación y conocer la realidad cultural del país en el que realizan el intercambio.

Los viajes no se harán de manera individualizada sino que cada centro dispondrá de un grupo de 15 alumnos que viajarán junto con dos profesores del instituto con competencia idiomática en la lengua objeto del intercambio. Para facilitar el intercambio, la Junta de Andalucía dotará a los centros con un máximo de 8.700 euros en función de la distancia entre la provincia y el país de destino.

