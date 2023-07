La nueva junta directiva de Hostecor arranca su mandato

La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), presidida por el empresario Sergio Rodríguez Sánchez, que asume el cargo tras la salida de Francisco De la Torre, renueva su junta directiva integrando a un total de quince personas y con el propósito de dar continuidad a la estrategia de posicionamiento y puesta en valor de este sector en toda la provincia.

Al ya citado Rodríguez Sánchez, gerente del Grupo La Carbonería, se le unen Rafael San Miguel (Cátering El Capricho), como vicepresidente; Jordi Pedrera (Casa Manolín), como tesorero; y Manuel Carrasco (Lanvert Abogados), como secretario general de la asociación.

De igual manera, la junta incluye a once personas más en calidad de vocales tales como Jesús Guerrero (Casa Mazal), Andrés Avilés (Heras del Grupo by Andrés Avilés), Andrés Villatoro (La Solera), Francisco José Mulero (Mercado Victoria), Alejandro Montoro (Grupo Alejandro Montoro), Andrés Cubero (Grupo Dalia), Elena Rojano (Casa Bravo), Soraya Zbida (Fernández The Club), Ana María Tener (Taberna Échate pallá), Silvia Ramírez Moreno (Córdoba a Pie) y Alfredo Romeo (Mirador del Río).

El equipo, compuesto por perfiles del ámbito hostelero y de otros sectores empresariales, tiene previsto llevar a cabo una auditoría para fijar la posición en la que se encuentra la asociación con la convicción de desarrollar un plan de trabajo que permita llevar a cabo los proyectos en los que se encuentra inmersa la patronal hostelera.

Así, también se contemplan medidas que prosigan perpetuando la línea de transparencia ejecutada por la junta anterior y dar continuidad a las iniciativas pretendidas por la misma.

De igual manera, a tenor de la coyuntura y el escenario de viabilidad económica presente, se tiene previsto evaluar la situación en la que se encuentra la organización para afrontar el proyecto de la Escuela de Hostelería, en caso de que este fuera factible según los criterios en los que se determinó el proyecto.

La renovada junta directiva traslada su agradecimiento a la totalidad de integrantes de la junta saliente, al entender que ha ejercido con responsabilidad y pleno compromiso su labor en esta asociación, trabajando por un sector cuyo futuro debe continuar dirigiendo sus pretensiones en la unidad, la divulgación y la promoción de las virtudes gastroculturales.