Los municipios de Córdoba, entre los que más invierten en servicios sociales de España

El ranking anual realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que elaboran con la inversión por habitante en servicios sociales en municipios de más de 20.000 habitantes, coloca a las localidades de la provincia de Córdoba entre las que más invierten en este ámbito en España.

La media de la inversión de los 404 ayuntamientos del país estudiados, aquellos que tienen más de 20.000 habitantes, es de 86,8 euros por ciudadano. Sin embargo, las ocho localidades cordobesas incluidos en el informe superan ampliamente esa cifra.

El ayuntamiento cordobés que más invierte según recoge el estudio 'Servicios Sociales y Promoción Social' de 2021 es Puente Genil, que con 214 euros por habitante ocupa el duodécimo lugar en el ranking a nivel nacional. Supone el 22,8% del presupuesto liquidado del Consistorio.

Le sigue Cabra con 187 euros de inversión por habitante (18,3% del presupuesto), que se sitúa como el municipio número 24 de toda España que más dinero destina a Servicios Sociales por vecino, mientras que un puesto después está Montilla con 186 euros (18,8% del presupuesto ejecutado).

Tras estos municipios se encuentran Palma del Río con 178 euros de inversión por habitante, Baena con 146 euros y Priego de Córdoba con 142 euros.

Mientras tanto, Córdoba capital se sitúa con 131 euros de inversión por habitante (14,9% del presupuesto ejecutado) y Lucena es el último de los municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia cordobesa en este listado, con 130 euros de inversión por habitante en servicios sociales.

El informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales tiene como el municipio que más invierte en servicios sociales a Cullera (Valencia) con 307 euros por vecino. En el lado contrario, los que menos invierten en este ámbito son Ciempozuelos (Madrid) y Caravaca de la Cruz (Murcia) que se quedan en 24 euros por habitante en ambos casos.

