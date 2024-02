“Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”: el 8M de Córdoba llama a una nueva manifestación

Con marzo a la vista, el movimiento feminista de Córdoba ultima los flecos de los preparativos de un nuevo 8M, una jornada de reivindicación de la igualdad de mujeres y hombres, a la que llaman a participar a la ciudadanía.

Este año, la constituida como Asamblea Transfeminista 8M, con la participación de catorce colectivos, ha sido la encargada de convocar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el viernes 8 de marzo, bajo el lema: “Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”.

Las organizadoras llevan trabajando varios meses en la preparación de este 8M, un día en el que “tenemos claro que lo importante es que nuestra voz se tiene que oir” y donde las distintas sensibilidades del movimiento feminista aseguran tener “muchas más cosas que nos une de las que nos separan”, por lo que convocan una manifestación “abierta a todo el mundo”, explican a este periódico.

Con todo, ya han comenzado a difundir en sus redes sociales la cartelería de la manifestación del 8M, que saldrá ese día por la tarde, a las 18:30 desde la Glorieta de la Media Luna -Hospital cruz Roja-, para llevar su reivindicación por las principales arterias del centro de Córdoba.

Un tramo en silencio

Así, el recorrido de la marcha que ya se ha comunicado llevará a las manifestantes por el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Cruz Conde, plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y terminará en la plaza de La Corredrea.

Como novedad, la organización ha previsto que el tramo de la calle Cruz Conde se recorra en silencio, para que todas las personas con algún tipo de trastorno autista o similar no dejen de poder acudir a la cita del 8M por las alteraciones que les provoca el ruido.

Una vez concluya la manifestación, en La Corredera, las promotoras de esta acción leerán un manifiesto, en el que recogerán las reivindicaciones sobre la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres que aún hoy es necesario hacer, además de denunciar situaciones de violencia, acoso, brecha laboral y otras múltiples cuestiones que afectan a las mujeres por el hecho de serlo.

La Asamblea Transfeminista 8M tiene previsto ofrecer todos los detalles de la convocatoria de la manifestación y el manifiesto en una rueda de prensa ante los medios de comunicación este 1 de marzo.

Los catorce colectivos que componen la Asamblea Transfeminista 8M son Secretaría de Igualdad de Juventudes Obreras Cristianas (JOC), Coordinadora de Distrito Mujeres del Sur, Nubia, Red de Activistas Feministas de Izquierda Unida (IU), Área Feminista del Partido Comunista Español (PCE), Podemos, Asociación Pro derechos Humanos (APDH), Asociación de Profesionales para la Promoción de la Igualdad (Asoproig), Red de Autodefensa Trasnfeminista (RATA), Mujeres del Rey Heredia, Asociación Todes Transformando (TT Córdoba), Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), Asamblea Feminista Córdoba Yerbabuena y Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Bloque Abolicionista

Por su parte, otros colectivos que conforman el denominado Bloque Abolicionista, han avanzado que se unirán en las calles de Córdoba a la manifestación del 8M. “Nos quedan muchas cosas por decir y muchas luchas que ganar”, señalan a este periódico y en la difusión en redes sociales que han hecho.

Entre sus argumentos para manifestarse este 8 de marzo desgranan que las mujeres “no somos objeto de uso y disfrute; no hemos nacido para ser soporte de vidas de otros; no hemos nacido para ser traficadas por mafias; no hemos nacido para ser veladas por religiones que nos consideran cuerpos pecaminosos; no hemos nacido para ser ridiculizadas por estereotipos sexistas; exigimos ser tratadas como iguales no solo en las leyes, en el día a día y en todas partes”.

Asimismo, denuncian “la violencia institucional que apoya esta situación de usurpación, la indiferencia y la pasividad; incluso la connivencia de las autoridades políticas estatales, autonómicas y municipales con el intento de silenciar las agresiones que sufrimos las feministas al manifestarnos públicamente para reivindicar que se cumpla con la agenda de nuestros derechos que no es otra que la abolición del género, la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía, la redistribución de la riqueza que ponga fin a la precariedad económica que sufrimos por razón de sexo”.

“Saldremos a las calles este 8M a manifestarnos, porque queremos una sociedad y una política que venga de la mano de las mujeres. Porque la realidad es que somos mujeres, hembras de la especie humana, somos más de la mitad del mundo y ahora nos toca a nosotras tomar la palabra, el poder y las riendas del cambio”.