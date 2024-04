Movimientos vecinales climáticos celebran el primer año de la fuente naturalizada de Orive

“La presencia de naturaleza en las ciudades es una necesidad y así lo perciben cada vez más personas”. Este es el caso de quienes componen la iniciativa Axerquía y Regina-Magdalena por el clima, y por ello vienen realizando diferentes actividades en torno a esta cuestión, ya sean actividades de demanda de arbolado o actividades propositivas, como fue en su momento la propuesta e implicación para lograr que se naturalizara la fuente de los Jardines de Orive. De este proceso en torno a la fuente hace ya un año y estos movimientos vecinales y ecologistas han querido celebrar su primer aniversario con “éxito”.

En una nota, recuerdan que para alcanzar este objetivo se coordinaron diferentes departamentos municipales, como el IMGEMA, y movimientos ciudadanos. Se preparó la fuente, se introdujeron diferentes especies de fauna y flora acuática y comenzó un proceso de cuidado del espacio por parte de Parques y Jardines. “Decidimos implicarnos en la medida que podíamos en su cuidado, porque para nosotras es importante que se haya creado este espacio”, declaran desde la iniciativa. La biodiversidad del estanque incluye especies que mantienen limpia el agua, pues se alimentan de materia orgánica presente en la misma, lo que impide males olores e insalubridad. También hay fauna que se alimenta de las larvas de mosquitos o de este insecto en fase adulta, por lo que también mantienen a raya a estos insectos.

La naturalización de masas de agua en la ciudad es también una apuesta para el mantenimiento y ahorro de agua y de dinero. Los servicios ecosistémicos en las ciudades, aquellos que proporciona la naturaleza, no solo redundan en el incremento de la biodiversidad, sino también en el bienestar social, creando lugares más amables donde se puede sentir la naturaleza de manera más cercana, especialmente beneficioso para quienes por diversas circunstancias (edad, movilidad, etc.) no tiene accesible habitualmente un paseo por el campo.

Que las especies empleadas sean, en su mayoría, especies autóctonas como arroyuelas o lirios amarillos, dotan de mayor interés estos espacios ya que son verdaderos puntos de conservación vegetal. Además “pueden servir de viveros para las siguientes fuentes, como es el caso de una de las fuentes del rectorado dónde se ha empleado un trébol acuático Marsilea quadrifolia excedente de Orive” afirma personal técnico del IMGEMA. “De hecho uno de los objetivos del proyecto Del Cloro a la Biodiversidad, del Jardín Botánico de Córdoba es, precisamente, que unas fuentes sirvan como productoras de plantas para las siguientes”, declaran.

Axerquía y Regina-Magdalena por el clima invitan a la ciudadanía de Córdoba a asistir al aniversario de la fuente naturalizada y animan a otros colectivos a que reclamen la naturalización de más fuentes en otros barrios de la ciudad.