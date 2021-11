Los médicos advierten de una Atención Primaria ya tensionada ante la sexta ola de Covid

La situación en los centros de salud ya está tensionada y ahora se está sumando el incremento de casos de la sexta ola de Covid. Ese es el panorama sobre el que advierten los profesionales de la Atención Primaria en Córdoba que, como en el resto de Andalucía, volverán a movilizarse en protestas este miércoles para "salvar una Atención Primaria cada día más débil".

"Los centros de salud ya se están resintiendo con los nuevos casos de Covid", explican a Cordópolis desde el Sindicato Médico, donde apuntan a que el aumento de positivos en coronavirus va directamente a la Atención Primaria, incrementando el número de pacientes y las labores de seguimiento y rastreo que conllevan, además de la atención directa. "Todo eso se está reactivando".

Y esa reactivación por la sexta ola de Covid llega cuando los centros de salud, la Atención Primaria, ya está "tensionada" con la carga habitual de trabajo y la no renovación de los profesionales sanitarios de apoyo durante los meses más duros de la pandemia, que en octubre acabaron sus contratos. "Tenemos menos recursos y la desesperanza cunde entre los médicos, de ver que su esfuerzo no sirve de nada", lamentan.

Sin respuesta positiva desde la Consejería de Salud a sus demandas -"no nos dan respuesta, al revés, estamos muy descontentos"-, aducen que "la única vía que nos queda es la protesta", a la que vuelven a la calle este miércoles. En el caso de Córdoba, la realizarán en el centro de salud Doctor Trujillo de Palma del Río. Y llaman a los usuarios, los pacientes, a sumarse a las reivindicaciones para conseguir, en definitiva, una mejor atención en su centro de salud.

Protestas en toda Andalucía

Así, médicos y pediatras andaluces se volverán a concentrar este miércoles bajo el lema 'Salvemos nuestra Atención Primaria' en defensa de "un modelo de asistencia sanitaria de calidad". El Sindicato Médico Andaluz ha convocado a los facultativos andaluces a las 11:00 en distintos centros de salud de la comunidad.

Así, en Almería la convocatoria se llevará a cabo en el Centro de Salud Cruz de Caravaca; en Cádiz en el Centro de Salud de la Paz, en Córdoboda en el Centro de Salud Dr Trujillo del Río de Palma del Río y en Granada en el Centro de Salud Motril Centro de Motril. En Huelva, los médicos y pediatras se concentrarán en el Centro de Salud de Los Rosales; en Jaen en el UGC San José de Linares y en Sevilla en el Centro de Salud Amante Laffón. En Málaga, el Sindicato Médico Andaluz ha convocado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía a fin de reclamar que se les permita "poder ejercer su profesión de manera eficiente y sin demoras, así como la puesta en marcha de un plan urgente para evitar que se agrave la escasez de médicos en los próximos años".

El Sindicato ha explicado que "aunque hay que preocuparse de que los hospitales no se tensionen una vez más con esta nueva ola, la Atención Primaria ya lo está". "Si hay alguien que está soportando de nuevo la presión por la pandemia es una vez más la Atención Primaria", han subrayado.

En este marco, los médicos y pediatras demandan la igualdad de conceptos retributivos entre la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria, así como aumentar la contratación de facultativos en este ámbito. "La Atención Primaria no se merece este ninguneo continuo y pedimos que se invierta en la contratación de facultativos, que se diseñen planes para evitar que nuestra sanidad futura sea una sanidad sin médicos".

El Sindicato Médico Andaluz viene reclamando desde hace años medidas "coherentes y contundentes" que mejoren tanto la actividad laboral de los médicos como la accesibilidad del ciudadano a la atención médica". Por este motivo, "exigimos que no se recorte ni se pongan trabas a la población en su derecho a ser atendido por su médico".

"Tanto a los profesionales como a la población general no tenemos más remedio que darles el mensaje de que se olviden de una Atención Primaria de calidad, donde se hacían programas, había tiempo para atender y escuchar a las personas, se hacía actividad programada de consultas y de visitas domiciliarias, docencia, investigación ha quedado ya muy lejos", han dicho desde el SMA.

Reivindicaciones

Los médicos andaluces cifran en más de 1.000 facultativos y de 300 pediatras el déficit actual de para poder garantizar una asistencia sanitaria de calidad. Inciden en la necesidad de que Andalucía alcance los 1.600 euros de inversión en Sanidad por habitantes; una cifra que rozaría la que realizan actualmente otras comunidades pero que aún queda lejos de País Vasco, Extremadura, Navarra o Asturias, entre otras.

El Sindicato Médico lleva años demandando estas mejoras y proponiendo medidas como "la instauración del complemento de continuidad asistencial para dar respuesta a la demanda por pacientes en la Atención Primaria, complemento que ya existe en otros niveles". "Esta Administración solo sabe lamentarse de la falta de médicos pero no hace nada para remediarlo", han indicadp. "Dice que no contrata más médicos porque no hay, pero el dinero que supuestamente iría para las contrataciones de médicos lo gastan en otras cosas en lugar de incentivar a los que ya trabajan en Atención Primaria y dediquen algunas horas a aumentar su capacidad de atender a sus pacientes", han matizado.

La protesta es clara "lo que han sido décadas de dejadez y abandono de la Atención Primaria, hasta llevarlos a límites de tensión inaguantables, se ha convertido en los últimos dos años y medio en un ataque directo e indisimulado a la línea de flotación de la que es no sólo la puerta de entrada al sistema de salud como pretenden simplificar, sino un nivel estratégico del mismo caracterizado por accesibilidad, longitudinalidad, integralidad y coordinación entre niveles", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.