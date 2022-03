Manuel Torralbo anunciará este martes su candidatura a rector de la Universidad

Este martes a las 18:00, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación Manuel Torralbo anunciará la precandidatura a las elecciones del próximo mes de mayo en el que la Universidad de Córdoba tiene que elegir a su próximo rector.

Torralbo será, por tanto, el segundo precandidato. Hace un mes aproximadamente ya anunció su candidatura Julieta Mérida, que forma parte del actual equipo del rector José Carlos Gómez Villamandos.

Manuel Torralbo es catedrático de Universidad del área de conocimiento Didáctica de la Matemática adscrita al Departamento de Matemáticas desde el pasado octubre. Ha sido director general de Universidades de la Junta de Andalucía y también fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, hasta que presentó su dimisión el año pasado para centrarse en la institución académica.

