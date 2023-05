La manifestación del Día del Trabajo llama a los empresarios a subir salarios y bajar precios

La manifestación de este Primero de Mayo en Córdoba, Día del Trabajo y los Trabajadores, ha puesto el foco en los empresarios para reclamarles que accedan a subir los salarios y bajen los precios de los bienes de consumo. Los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT-, han denunciado los “beneficios abusivos” de muchas empresas y advierten que si la patronal no accede a incrementar los sueldos de los trabajadores, contribuirán al “empobrecimiento del país”.

En una soleada mañana de lunes festivo -que ha hecho buscar la sombra a más de uno en el Paseo de la Victoria y a otros equiparse con parasoles-, la manifestación ha convocado a alrededor de 2.500 personas según los organizadores y unas 1.200 según la Policía Local. Una batucada ponía la banda sonora al inicio de la manifestación donde no han faltado representantes de los partidos políticos de la izquierda, como PSOE, IU y Podemos.

Antes del inicio, en declaraciones a la prensa, el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, advertía que “la parte empresarial tiene que ceder a una subida salarial en los convenios” y apuntaba a la actual “situación muy compleja de las familias: se ha multiplicado mucho sus gastos y los ingresos han subido mínimamente”.

Por eso, señalaba Palomares, “si sigue el empobrecimiento, as consecuencias también las van a sufrir as empresas”, advirtiendo que si el consumo de la población general se retrae, repercutirá en la producción de las empresas y en la caída del empleo. “La patronal puede contribuir a una situación de empobrecimiento del país”, ha alertado, si no se aumentan los salarios y se frenan los precios.

En ese sentido, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha apuntado también a los empresarios para que accedan a “repartir los beneficios abusivos” que en algunos casos están obteniendo. “Esa avaricia que están teniendo puede repercutir negativamente en las familias”, cuyos sueldos apenas han subido, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Asimismo, Borrego ha apuntado hacia el Gobierno de España, para pedirle -en caso de que los empresarios no accedan a la subida de sueldos-, a que establezca “una fiscalidad justa” según los beneficios de la patronal.

“Deben hacer un reparto real de esos beneficios con la clase trabajadora” porque -afirma-, “todos sus beneficios salen de los trabajadores que se dejan el pellejo para poder salir adelante”.

Por eso, han pedido la unión de los trabajadores en la calle este Primero de Mayo y ante las próximas elecciones municipales, para que “salgan a votar a partidos progresistas” que beneficien a los intereses de la clase trabajadora.