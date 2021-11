Magdalena y Juan Antonio, una boda sorpresa tras 83 años juntos

En plena Guerra Civil, en 1938, Magdalena Caballero y Juan Antonio García se casaron en su pueblo, Villanueva de Córdoba, dentro de la más absoluta austeridad de los tiempos que corrían. No conservan ni una sola fotografía de aquel día. Pero, ahora, han protagonizado la celebración que entonces no tuvieron, en una 'boda por sorpresa' por todo lo alto.

Magdalena y Juan Antonio se conocieron con 15 años, eran vecinos en Villanueva de Córdoba y pronto empezaron a salir juntos. Su relación de noviazgo duró 9 años, en los que él tuvo que ir a la guerra y después realizar el servicio militar. Aunque se separaron una larga temporada, a través de cartas mantuvieron la relación hasta que volvieron a verse de nuevo. Y, al cabo del tiempo, se casaron de manera muy austera en la Iglesia de San Miguel de su pueblo, hace ahora 73 años.

Por los escasos recursos de su boda entonces, no pudieron obtener ni una imagen para recuerdo de la unión, aunque sí que ahora recuerdan perfectamente cómo fue aquel día en el que, a diferencia de lo que dice la costumbre, Magdalena iba vestida de negro.

Ahora, gracias al programa de televisión 'Centenarios' que se emite en Canal Sur, han podido vivir una 'boda por sorpresa' con la celebración que entonces no tuvieron, según han comunicado desde la productora. En la emisión del programa -el 15 de noviembre-, podrá verse cómo la pareja vuelve a casarse, en un día donde los recuerdos no van a faltar.

Estos dos ancianos contarán, en la celebración, con las sorpresas de grandes figuras del arte y la televisión como Enrique Romero, Mariola Cantarero, Modesto Barragán, Ramón García, Vivy Lin, Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, Roberto Sánchez, Las Carlotas, Aurelio Manzano, Cecilia Gómez, Pitingo, Betty Missiego, Fernando Díaz, de la Guardia, Goyo González, Enrique Sánchez, Bosco Benítez y Carmen Alcayde, que han querido participar en este enlace único.

Asimismo, se incorporará al gran festejo como maestra de ceremonias Eva Ruiz, de “La Tarde Aquí y Ahora” a la que estos centenarios tienen mucho cariño. Como colofón final, y tras volver a darse el “sí quiero” delante de su familia, disfrutarán de la actuación de Lorenzo Ruiz, artista sevillano, en un día en el que la alegría rebosará entre todos los presentes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!