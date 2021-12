La Junta recomienda máximo dos núcleos familiares, ventilación, no fumar y ambiente no ruidoso en comidas de Navidad

La Junta de Andalucía recomienda una serie de pautas frente al Covid-19 para las comidas familiares en Navidad como limitar el número de núcleos familiares a un máximo de dos, mantener buena ventilación, no fumar en espacios cerrados y facilitar un ambiente no ruidoso que no obligue a elevar la voz.

Estas recomendaciones figuran en una guía elaborada por la Dirección General de Salud Pública, consultada por Europa Press, que recuerda que contar con un test de antígeno negativo no debe llevar a relajar el cumplimiento de las medidas y la obligación de "mantenernos en casa y no acudir a eventos o reuniones sociales o familiares si tenemos síntomas compatibles con la Covid-19, si debemos aislarnos por diagnóstico confirmado o si somos contactos estrecho de un caso confirmado".

Recomendaciones para comidas familiares

Para las comidas y cenas con la familia en ámbito doméstico o privado, Salud traslada siete recomendaciones:

1. Limitar el número de núcleos familiares, a uno o dos, si es posible.

2. Ajustar el número de personas al espacio disponible que le permita mantener cierta distancia y una ventilación adecuada.

3. Mantener una buena ventilación de la casa, con ventanas abiertas o parcialmente abiertas, preferiblemente con ventilación cruzada.

4. Disponer los comensales por núcleo familiar.

5. Facilitar un ambiente menos ruidoso que no obligue a elevar la voz para comunicarse.

6. Evitar fumar en espacios cerrados.

7. Recordar que un test de antígeno negativo no debe hacernos relajar las medidas preventivas.

Recomendaciones para hostelería y restauración

Para la hostelería y restauración, la Junta enumera seis recomendaciones adicionales a las normas ya establecidas de cara a las fechas navideñas:

1. Recordar la necesidad de aportar Certificado Covid o pruebas para el acceso como usuario al espacio interior de los establecimientos.

2. Mantener ventilado adecuadamente el establecimiento.

3. Cuando sea posible, dar preferencia a las reservas en mesas de terrazas o veladores.

4. Mantener las mesas con una adecuada separación y siempre dentro del aforo autorizado.

5. Mantener mesas interiores con un máximo de diez comensales.

6. Recordar a su personal la necesidad de mantener de forma rigurosa las medidas de prevención personal.

Recomendaciones para ocio nocturno y cotillones:

Para el ocio nocturno y los cotillones, Salud detalla seis pautas adicionales a las normas ya establecidas ante las fechas navideñas:

1. Recordar la necesidad de aportar Certificado Covid o pruebas para el acceso como usuario al espacio interior de los establecimientos.

2. Mantener ventilado adecuadamente el establecimiento.

3. Revisar el sistema de ventilación mecánico para asegurar un caudal de renovación de aire adecuado.

4. Ajustar su aforo a las dimensiones del local, para permitir una ventilación adecuada, sin, en ningún caso, superar el aforo autorizado.

5. Vigilar y recordar que en la actividad de baile, en el espacio que esté permitida, debe realizarse con mascarilla.

6. Disponer de normas para evitar las aglomeraciones en el acceso al establecimiento y el acceso a los aseos, que deben mantenerse ventilados permanentemente. 7. Recordar a su personal la necesidad de mantener de forma rigurosa las medidas de prevención personal.

Recomendaciones para celebraciones sociales o de empresas

Ante la tradicional realización de comidas y cenas de empresas, peñas, hermandades o amigos en estas fechas, la Junta formula cinco recomendaciones:

1. Elegir una espacio abierto o no cerrado, como terrazas o veladores.

2. Organizar con preferencia comidas sobre cenas para facilitar poder escoger un espacio abierto.

3. Reducir la actividad al acto de la comida y organizar en cualquier caso las sobremesas sin necesidad de levantarse de las mesas.

4. Limitar el número de asistentes, de preferencia a realizarlas por grupos más limitados, como pueden ser secciones o departamentos.

5. Dar preferencia al uso de varias mesas distanciadas con comensales más limitados.

Recomendaciones para eventos y espectáculos navideños

Para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales en la vía y dominio público con gran aglomeración de personas en espacios limitados como la exposición de belenes, cabalgatas de Reyes, fuegos artificiales o campanadas de fin de año, la Consejería de Salud pide especial colaboración a los ayuntamientos para el cumplimiento de estas cinco recomendaciones:

1. Recordar el uso obligado de mascarilla en todos los eventos multitudinarios aunque se celebren al aire libre.

2. De ser posible organizarlo al aire libre o en espacios no cerrados, eligiendo para ello un horario adecuado cuando sea posible.

3. Realizar su propia evaluación de riesgos que permita identificar las situaciones de mayor riesgo de transmisión y las medidas adecuadas para reducirlos, como pueden ser un acceso escalonado y diferenciado (salidas y entradas); medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal --incluida en las colas--; facilitar la organización y disposición del público --preferentemente sentados--; y acotar las zonas donde se realicen actividades sin mascarilla.

4. Elegir vías públicas anchas para cabalgatas o desfiles en la calle, evitando así una mayor aglomeración de público. Alargar el recorrido si fuera necesario para que el público disponga igualmente de mayor posibilidad de espacios. Permitir igualmente, mantener la distancia de seguridad interpersonal a los participantes de las carrozas y de la cabalgata o desfile.

5. Mantener al público informado de las medidas, con recordatorio periódico de la necesidad de su mantenimiento.

Recomendaciones generales

A todas estas recomendaciones específicas se suman una serie de pautas generales para poder disfrutar del periodo navideño con mayores garantías ante el Covid-19 y que la Consejería de Salud resume en mantener las seis medidas básicas --denominadas '6 M'-- "en todo momento y en todas las situaciones":

1. Mascarilla (uso correcto de mascarilla todo el tiempo posible). Su uso es obligatorio por la Ley 2/2021 en todos los ámbitos, incluso en exteriores cuando no se pueda garantizar una distancia de seguridad de más de 1,5 metros.

2. Manos (higiene de manos frecuente).

3. Metros (mantenimiento de la distancia física).

4. Maximizar ventilación (mantener las ventanas y en su caso puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura o facilitar la renovación del aire interior permitiendo la ventilación con aire fresco del exterior).

5. Minimizar el número de contactos.

6. Mantenerse en casa y no acudir a eventos o reuniones sociales o familiares si tenemos síntomas compatibles con la Covid-19, si debemos aislarnos por diagnostico confirmado o si somos contactos estrecho de un caso confirmado.