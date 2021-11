La Junta no tiene detectados casos de la variante Delta Plus en Andalucía

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha negado este viernes que haya casos activos de Covid-19 asociados a la variante Delta Plus en la comunidad autónoma ni en Córdoba.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha presentado las líneas básicas de los Presupuestos Generales del Gobierno Andaluz para 2022, Aguirre ha asegurado que, según la información de la que dispone, no hay en estos momentos casos de esta variable en Andalucía, más allá de que en agosto sí que se detectara un caso, que superó la enfermedad.

"No tenemos constancia de que el linaje Delta Plus tenga casos en Andalucía", ha señalado el consejero, al ser preguntado por las informaciones de medios de comunicación que localizaban un caso de Covid asociado a esta variable en la provincia de Córdoba.

Aguirre, ha dicho, no tiene constancia, al tiempo que ha expuesto que Andalucía detecta antes la expansión de nuevas cepas, gracias que mantiene un plan de "especial vigilancia" sobre la evolución de la situación epidemiológica en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, por si su cercanía con la colonia británica de Gibraltar pudiera influir en un aumento de contagios dada la especial incidencia que dicha variante está teniendo en Reino Unido.

En cualquier caso, el titular de Salud ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a la Delta Plus como "linaje" y no como "cepa nueva", ya que "no tiene demostrada más virulencia o que sortee o escape de las vacunas".

Sobre esta última cuestión, la campaña de vacunación, el consejero ha indicado que la franja donde hay más casos detectados en estos momentos es en la de personas de 30 a 45 años, que es, a su vez, la franja de población que más rechazo ha mostrado ante el proceso de vacunación.

Por otra parte, ha indicado que la Consejería tiene todo preparado para comenzar a vacunar a los niños de 5 a 11 años en cuanto la Agencia Europea del Medicamento lo autorice. "Tenemos todo dispuesto y hay vacunas suficientes", ha asegurado Aguirre, que considera que esta población puede llegar a ser "un foco de contagio" para los padres y abuelos que hayan experimentado una bajada de inmunidad ante el virus.