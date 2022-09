La Junta estudiará que perros adiestrados acompañen a niños a los juzgados para reducir su ansiedad.

La Junta de Andalucía, concretamente la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, estudiará la viabilidad de la puesta en marcha de un servicio de perros adiestrados que acompañen a los menores que tengan que acudir a los juzgados para declarar. La presencia de los canes reduciría, así, la ansiedad en los niños ante una situación completamente anormal para ellos.

Así se desprende de un asunto en el que ha intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz y en el que una persona comunicaba a este órgano una petición para la instauración de este servicio que, por ejempo, se puso en marcha el pasado mes de enero en la Comunidad de Madrid. Una vez recibida la petición, el Defensor del Pueblo Andaluz incoó un expediente, trasladando la propuesta a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta solicitando su parecer sobre la viabilidad de implantar este servicio en Andalucía.

En el informe, dicha dirección ha asegurado que valorará la posibilidad de incluir dicho servicio entre los que viene proporcionando el Servicio Ayuda a la Víctimas (SAVA), aunque ha precisado que las circunstancias económico presupuestarias actuales, con presupuesto prorrogado y sin disponibilidad de créditos presupuestarios idóneos hacen inviable su implantación a corto plazo. No obstante, desde la la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación no han desechado la posibilidad de acometer esta iniciativa en años próximos.

Dados los beneficios que los perros aportan a los menores en este tipo de situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha retirado a Justicia que tome muy en cuenta esta petición para su inclusión entre las previsiones de este año.

