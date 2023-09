Investigadores cordobeses confirman tres variedades de olivo resistentes a la verticilosis que los seca

Un equipo de investigación del Centro Ifapa Alameda del Obispo y las universidades de Jaén y Córdoba han demostrado que tres nuevas variedades obtenidas en un programa de mejora genética, junto con otras de la Colección Mundial de Germoplasma de Olivo de Ifapa, son una buena opción para la producción de aceite de oliva de calidad y evitan la verticilosis, una enfermedad que penetra por las raíces del olivar y para la que no existe tratamiento efectivo hasta el momento.

En el año 2022, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) cuantificó la infección por este hongo en los campos andaluces desde un 2,9 por ciento de los árboles de Córdoba hasta el 88,9 por ciento de Huelva, según ha informado este lunes la Fundación Descubre.

Los agricultores que sufren la llegada de Verticillium dahliae a sus tierras tienen actualmente pocas opciones para el manejo de esta enfermedad. Por ello, los investigadores buscan variedades que de por sí sean resistentes a este patógeno.

Además de explorar las más de 1.200 que atesora la Colección del Ifapa, los investigadores destacan en el artículo 'Response to Verticillium dahliae infection in a genetically diverse set of olive cultivars', de la revista 'Scientia horticulturae', tres genotipos capaces de enfrentarse al hongo de manera natural manteniendo la calidad y productividad del aceite.

Concretamente, se trata de nuevas variedades obtenidas a partir del cruce natural de Frantoio y Koroneiki, resistentes al hongo, con otras grandes productoras, como Arbosana, ampliamente cultivadas por su productividad, pero susceptibles ante la infección.

“Los genotipos seleccionados son FrxAr_5, FrxAr_6 y KorOp_48. Han demostrado que heredan tolerancia y resistencia a V. dahliae, lo que demuestra que son candidatos idóneos para desarrollar nuevos cruces entre ellos y lograr cultivos más resistentes y productivos”, ha explicado la investigadora de la Universidad de Jaén Alicia Serrano, autora del artículo.

Las variedades señaladas ya se encuentran en proceso de registro en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para su uso en nuevas plantaciones.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España las variedades que suelen encontrarse por su alta rentabilidad y regularidad constante en la obtención de aceite son Picual, 'Arbequina', Hojiblanca y Cornicabra.

Sin embargo, en los últimos años se han introducido también otras extranjeras como Frantoio y Koroneiki, propias de Italia y Grecia, respectivamente, tal como han demostrado los expertos en el trabajo, son resistentes a la enfermedad, especialmente la italiana.

Mejora

Encontrar una nueva variedad que unifique todas estas cualidades es el objetivo de los mejoradores que investigan los mecanismos de defensa y genes relacionados con la productividad y calidad del aceite para lograr la mejora de la especie.

Para ello, identifican y caracterizan los beneficios de cada cultivar y seleccionan las que reúnen las mejores características para su cruzamiento. Después, recogen polen de una de ellas y realizan la técnica conocida como polinización clásica mediante cruzamientos dirigidos. De este modo, las nuevas semillas habrán heredado características de ambos progenitores y nacerán con las bondades de sus padres.

Los expertos evaluaron en este trabajo 40 variedades diferentes, de las cuales 31 procedían de la Colección nuclear del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo del Centro Ifapa Alameda del Obispo en Córdoba. Otras se seleccionarons por su importancia en los olivares españoles, como Cornicabra, Changlot Real y 'FS-17', que muestra resistencia contra Xylella fastidiosa, otra enfermedad del olivo, y seis selecciones procedentes del programa de mejora desarrollado en el mismo centro.

Crecimiento y evolución

Tras doce meses de crecimiento, se inoculó el hongo en las plantas para observar su evolución. Los ensayos incluyeron dieciséis individuos de cada tipo de árbol distribuidos en cuatro bloques, tres infectados y uno de control.

De esta manera, obtuvieron los datos para clasificar las variedades según el nivel de resistencia: desde altamente resistentes hasta extremadamente susceptibles. Entre las primeras destacaron Frantoio, FrxAr_5, FrxAr_6 y KorOp_48 que se mantienen sin síntomas, a pesar de la infección por el hongo.

El resultado de este trabajo demuestra que se pueden obtener nuevas variedades que resistan la enfermedad y mantengan unos niveles altos de productividad y calidad del aceite. Los investigadores continúan estudiando estas nuevas opciones en colaboración con agricultores para conocer su comportamiento en condiciones reales de cultivo, en diferentes ambientes y bajo diferentes sistemas, para confirmar los valores agronómicos necesarios para su futura implantación.

Los estudios se han financiado mediante el proyecto 'Investigación e innovación en mejora genética de olivo (Inmegeo)' del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, parcialmente financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).