El investigador cordobés Rafael Luque obtiene una ayuda del Consejo Europeo de Investigación

El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) Rafael Luque ha obtenido una de las ayudas Starting Grant que concede el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) para el proyecto THIRSTEE, cuyo objetivo es estudiar y comprender el origen y las propiedades de los planetas de tipo subneptuno. La financiación, de 1.5 millones de euros durante los próximos cinco años, forma parte del programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

El programa Starting Grant, cuya financiación forma parte del programa Horizonte Europa de la Unión Europea, está destinado a ayudar a la creación de grupos cuyo investigador principal tenga entre dos y siete años de experiencia postdoctoral y cuya actividad investigadora esté en la frontera del conocimiento. Los científicos pueden ser de cualquier país del mundo siempre que desarrollen el trabajo en uno de los estados miembros de la Unión Europea o de los países asociados. En la presente edición, el ERC ha concedido una financiación total de 780 millones de euros para unos 500 proyectos que van desde las ciencias de la vida y las ciencias físicas hasta las ciencias sociales y las humanidades. Estos proyectos se llevarán a cabo en 24 países de la Unión Europea. España, con 33 proyectos, ocupa el sexto puesto entre los países de acogida.

Iliana Ivanova, Comisaria de Investigación de la UE, declara que “La Comisión Europea se enorgullece de apoyar la curiosidad y la pasión de nuestros jóvenes talentos en el marco de nuestro programa Horizonte Europa. Los nuevos ganadores de las subvenciones servirán para profundizar en nuestra comprensión del mundo. Su creatividad es vital para encontrar soluciones a algunos de los retos sociales más acuciantes. En esta convocatoria, me complace ver uno de los porcentajes más altos de mujeres beneficiarias hasta la fecha, una tendencia que espero que continúe”

Aunque no existen en el sistema solar, los planetas de tipo subneptuno (objetos de masas intermedias entre la Tierra y Neptuno) son los más comunes en torno a estrellas de tipo solar en la Vía Láctea. Sin embargo, las observaciones que se han hecho hasta ahora no han sido capaces de entender las propiedades más básicas de estos planetas.

El proyecto THIRSTEE (“Tracking Hydrates In Refined Sub-neptunes to Tackle their Emergence and Evolution”) pretende estudiar y comprender el origen y las propiedades de estos planetas mediante tres vías: el estudio de las atmósferas con el telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), el uso de instrumentos de velocidad radial (que buscan diminutas oscilaciones en el movimiento de las estrellas generadas por la atracción de los planetas que giran a su alrededor) desde La Palma, Chile y Hawaii para obtener medidas precisas de las masas y radios de estos planetas, y un estudio estadístico que combine toda la información obtenida.

“Con THIRSTEE queremos confirmar si, como apuntan algunas hipótesis, el tipo de planeta más común en la galaxia presenta grandes cantidades de agua en su interior y su atmósfera. Esto abre una vía para evaluar el potencial de los subneptunos como candidatos para la búsqueda de biomarcadores con la tecnología que existe actualmente.”, explica Rafael Luque, científico del CSIC en el Instituto Astrofísico de Andalucía (IAA-CSIC).

El investigador destaca que “es la primera vez que un proyecto como este puede llevarse a cabo gracias a la simultaneidad de misiones como TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), JWST y los instrumentos de nueva generación de velocidad radial que hay en la Tierra”. Además, esta investigación es aplicable y beneficiará los resultados de futuras misiones europeas con participación española como PLATO y ARIEL que solaparan sus lanzamientos con los últimos años del proyecto.

Rafael Luque

Rafael Luque, astrofísico cordobés de 31 años, se graduó en Física por la Universidad de Granada y es doctor en astrofísica por la Universidad de la Laguna. Tras un breve periodo postodctoral de seis meses en el IAA-CSIC, obtuvo una de las prestigiosas becas NASA Hubble Fellowship Program, financiadas por la NASA y el Space Telescope Science Institute, como investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago, donde reside actualmente hasta su inminente incorporación al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)

Además de la ERC Starting Grant, Rafael Luque ha conseguido en la convocatoria de este mismo año una ayuda para un contrato Ramón y Cajal (RyC), financiado por la Agencia Estatal de Investigación, con el fin de promover la incorporación en organismos de investigación de personal investigador con una trayectoria destacada con el fin de que adquieran las competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Ambos contratos, de cinco años de duración, se pueden compatibilizar y su fecha de inicio es agosto de 2025.

Junto a su carrera en investigación profesional, Rafael Luque es co-fundador de la asociación sin ánimo de lucro “Turismo Astronómico”, que lleva realizando actividades para la educación y la divulgación de la astronomía en la provincia de Granada (y en especial, la zona del Geoparque) durante más de una década, y es Director del Departamento de investigación del “Complejo Astronómico Los Coloraos”, situado en el desierto de Gorafe.

Además de Rafael Luque, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), otros cinco proyectos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), han obtenido una de las ayudas Starting Grants y que aportarán 1,5 millones de euros a cada proyecto durante los próximos cinco años. Estos proyectos seleccionados están liderados por los científicos y científicas Andrea González-Montoro, del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M-CSIC-UPV); Carlos Anerillas, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM); Cristina Viéitez, del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG-CSIC-USAL); Laia Josa-Culleré, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) y Marta Umbert; del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).