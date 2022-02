La incidencia a siete días augura una drástica caída de los contagios en las próximas semanas

Poco a poco, la sexta ola está menguando en la provincia de Córdoba. De hecho, los indicadores auguran un drástico descenso de los contagios durante las próximas semanas, según el semáforo Covid divulgado por el Ministerio de Sanidad, gracias a los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Así, la incidencia a siete días en la provincia de Córdoba está ya en los 324 casos por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más baja desde el mes de diciembre, cuando arrancó la sexta ola con la llegada de la variante Ómicron, que se ha generalizado. La incidencia media en la provincia ya ha bajado a los 817 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. Es decir, con estos datos en la mano, la próxima semana debería concluir con una incidencia de poco más de 600 casos.

Además, también se nota una mejora sustancial en los hospitales. Este viernes había 41 cordobeses menos ingresados con Covid que el viernes de la pasada semana. En total, según Salud, en la provincia de Córdoba son 140 los cordobeses ingresados con coronavirus, de los que 25 están en la UCI. El viernes pasado había dos personas más en la UCI.

De esta manera, mejora la presión sanitaria. El 8,1% de las camas convencionales de los hospitales cordobeses están ocupadas por pacientes con Covid. El 15,7% de las camas de cuidados intensivos tienen a personas ingresadas con coronavirus. Hace dos semanas llegó a haber un pico de ocupación del 25%.

Aún así, Sanidad ha decidido mantener a la provincia de Córdoba durante una semana más en el nivel 3 de alerta sanitaria, de un máximo de 4. La clave está en que el 37% de las pruebas PCR que se realizan en la provincia siguen dando positivo. El objetivo está en el 10% o incluso menos.

Por otra parte, el informe semanal de la Consejería de Salud señala que sigue habiendo contagios en 81 residencias de la provincia de Córdoba. Ahora mismo, hay un total de 234 residentes cordobeses contagiados por coronavirus. De este total, 12 están ingresados en el hospital. Además, y en prevención, se ha aislado a otros 107 residentes, al ser contactos estrechos de algún contagio. De todos estos, solo uno tiene síntomas de haberse contagiado. En cuanto a los trabajadores, hay 144 contagiados y uno solo tiene sospechas o síntomas.

Por centros, Salud señala que hay una treintena de contagios en una residencia de Baena y un número similar en otra de Lucena. También hay más de una decena de contagios en otra residencia localizada en Hinojosa del Duque y dos de Córdoba capital.

