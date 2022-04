El hotel 'Palacetes de Córdoba' tendrá que esperar ante los movimientos de Millenium

Freno temporal en el desarrollo del hotel Palacetes de Córdoba, el establecimiento de 5 estrellas que construirá la socimi Millenium ocupando varios edificios señoriales entre las calles Rey Heredia-Caldereros y Cabezas, un proyecto que supuso una inversión de varios millones de euros.

Según avanza El Confidencial, el principal accionista de la socimi, el grupo americano Castlelake, ha anunciado que pospone durante dos meses la ampliación de capital en España para centrarse en su cartera de viviendas en Italia, lo que retrasará sus proyectos en desarrollo.

La cartera actual de Millenium se compone de cinco establecimientos en operación (Vía Castellana en Madrid, Eurostars Lucentum en Alicante, Meliá Bilbao, Radisson Collection Bilbao y Radisson Sevilla) y seis en desarrollo, entre ellos el Hotel Palacetes de Córdoba.

Este último es un proyecto hotelero de 5 Estrellas que contaría con mas de 3.000 metros cuadrados y un total de 47 habitaciones, repartidas en varios edificios señoriales entre las calles Rey Heredia-Caldereros y Cabezas.

Es uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos de Cordoba, aunque aún queda tiempo para que sea una realidad. Los plazos que maneja la compañía nunca fueron inmediatos y se barajó una apertura para finales de 2023 que, probablemente, se alargue hasta 2024 tras los últimos movimientos.

Millenium Hotels Real Estate adquirió estas tres casas palaciegas en una operación que rondó los 4 millones de euros, con la idea de levantar ahí un nuevo hotel 5 Estrellas. No obstante, por su ubicación, en plena zona de especial protección, el proyecto requiere de trabajos arqueológicos previos, que han retrasado el inicio de las obras.

