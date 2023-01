El Gobierno dedica 7,5 millones al año a pagar a los profesores de Religión en Córdoba

El Gobierno de la Nación dedica más de 7,5 millones de euros al año a abonar, “directamente”, las nóminas de los profesores de Educación Infantil y Primaria que imparten la asignatura de Religión en los centros educativos de Córdoba, habiendo pagado el sueldo, en concreto, a un total de “187 profesores” durante el curso 2020/21, por un total de “4.282 horas contratadas”, incluyendo dicha cifra “las retribuciones básicas y complementarias y la Seguridad Social.

Así lo ha precisado el Gobierno de España en una respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, mediante la que ha contestado a las preguntas que, a este respecto, le había planteado el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado.

En concreto, el diputado socialista quiso saber “¿qué porcentaje de alumnos cursan la asignatura de Religión en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la provincia de Córdoba?, ¿cuál es la evolución de estos porcentajes entre los años 2018 y 2022?”, y “¿cuál es el gasto por la impartición de las clases de Religión durante esos años mediante transferencia a la Conferencia Episcopal Española?”.

Ante esto, el Ejecutivo central ha aclarado en su respuesta que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) “solo gestiona en la actualidad el profesorado de Religión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y también los de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, si bien únicamente en los niveles de Educación Infantil y Primaria, que aún no han sido transferidos a esas comunidades”.

Sin embargo, el Gobierno de la Nación ha precisado que “esa gestión se refiere únicamente a la tramitación de sus contratos, de acuerdo con las necesidades comunicadas por las respectivas comunidades autónomas, a los actos de gestión ordinaria del personal y al pago de sus retribuciones”.

Es decir, “la determinación de las necesidades de contratación de profesorado de Religión corresponde a cada comunidad autónoma, en este caso a la de Andalucía, que comunica esas necesidades al MEFP para su cobertura”, y “son las comunidades autónomas citadas las que tienen conocimiento de las necesidades de dotación de profesorado, en cuanto al número de profesores y horas requeridos, dado que gestionan la educación en sus territorios”.

Además, el MEFP “no es competente sobre cuestiones de escolarización, organización escolar, distribución de los grupos de alumnos, organización de los horarios o funcionamiento de los centros”, cuestiones que “corresponden a la competencia de las respectivas comunidades autónomas”, de modo que el MEFP “no tiene conocimiento del porcentaje que los alumnos de Religión suponen dentro del conjunto del sistema educativo, en cada uno de sus niveles”.

Por último, el Gobierno de España ha aclarado que “el MEFP no realiza ninguna transferencia a la Conferencia Episcopal Española, sino que el Ministerio abona directamente las nóminas del profesorado de Religión que gestiona”, y el coste “es de 7.529.034 euros, que corresponden a 187 profesores y 4.282 horas contratadas, según datos del Curso 2020-2021. Este coste incluye retribuciones básicas, complementarias y Seguridad Social, que se abonan directamente al profesorado”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!