Flora se celebrará en octubre coincidiendo con los Patios de Otoño

El Festival de Arte Floral Flora celebrará su cuarta edición a mediados de octubre, coincidiendo con uno de los fines de semana en los que el Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto abrir los Patios de Otoño. Se espera, por tanto, un mes de octubre de lo más floreado en la ciudad, que ya en 2020 celebró un festival de patios en la primera quincena del mismo mes.

De la cuarta edición de Flora van trascendiendo algunas cosas con cuentagotas. Su directora, María Van den Eynde, ha estado esta semana en Córdoba trabajando en la organización, y se ha reunido con este periódico para charlar de los preparativos de un evento que en 2021 repetirá idéntico número de instalaciones florales que en el año 2019,

"Habrá cinco instalaciones florales, más una fuera de concurso en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A)", ha detallado la directora de Flora, que ha añadido que será una edición de artistas europeos, para así limitar el posible impacto de la Covid en el traslado de los creadores a Córdoba.

En este ámbito, Van den Eynde ha concretado también que, de los cinco artistas o colectivos florales que concursarán en Flora 2021, cuatro serán de primer nivel, mientras que el quinto se escogerá a través de una convocatoria abierta a artistas y colectivos europeos emergentes del arte floral, titulada Patio Revelación, y en la que un jurado decidirá la propuesta ganadora, y ésta competirá con los cuatro grandes.

“Trabajamos por traer a Córdoba el mejor arte floral, pero creemos firmemente que tenemos que ser capaces de generar talento”, ha explicado la directora de Flora, que indica que este año se van a repetir espacios de otras ediciones, dado que Flora ya ha ofrecido 19 instalaciones en las tres ultimas ediciones.

Además, también se recuperará y ampliará este año el programa de actividades paralelas durante todo el festival, buscando mejorar la implantación de Flora en la ciudad y las pernoctaciones. "Crecer no significa tener más instalaciones, sino hacerlo más en horizontal y dejar más poso”, afirma Van den Eynde, que recuerda que las instalaciones de Flora se pueden ver en tres o cuatro horas, por lo que hay que trabajar para que la gente se quede varios días.

Para ello, se está desarrollando un programa de actividades que incluirá talleres y conferencias en torno al arte floral y la botánica. Es en esta idea donde además Flora trazará lazos con los Patios de Córdoba que estén abiertos. "Tenemos que generar más masa crítica en torno al arte floral, para seguir manteniendo a Córdoba como la referencia a nivel mundial", ha reflexionado la directora de esta cita, que reconoce que se está buscando "que el festival sea algo más que las instalaciones".

Respecto a la afección de Covid a las visitas a las instalaciones, ha adelantado que, para suerte de todos, Flora se realiza en espacios abiertos, con lo que se va a trabajar en un protocolo especifico que estará relacionado con el control de aforos. A su juicio, esto evitará “la típica foto de Flora” de colas interminables, que este año no se buscará, y que se podría paliar impulsando algo que ya se hizo en anteriores ediciones que es potenciar visitas con reserva previa. No obstante, la directora de Flora ha recordado que este tema va cambiado poco a poco y hay que esperar a ver cómo funcionará la vacunación.

María Van den Eynde: "Que Flora haga cosas fuera de Córdoba no significa que vaya a dejar Córdoba"

La directora de Flora va a pasar las próximas semanas a caballo entre Madrid y Córdoba mientras se ultiman los preparativos de esta cita, a cuya dirección se incorporó en 2019, pero con la que ya estaba vinculada desde el primera año.

PREGUNTA. ¿Cómo llegas tú a Flora?

RESPUESTA. Yo conocía el proyecto cuando arrancó, en 2017. Y esa edición yo no pude entrar a trabajar, pero sí que me vine al festival, flipé como alucinó todo el mundo, y lo que sí que hice fue el libro. Luego conocí a Juan Ceña, ya que hice un proyecto para un hostel que tiene en Madrid. Y cuando Zizai decidió que había que darle un giro al festival y cambiar un poco el espíritu, pues me llamaron. Y yo, como le digo que sí a todo el mundo, pues fue muy sencillo.

P. O sea, que antes de 2017 no tenías tampoco vinculación con el arte floral.

R. No. O sea, yo tengo vinculación con el arte y las flores porque mi madre, mi padre y mi padrastro, los tres son pintores. Y mi madre en concreto trabaja con flores. Tiene un jardín con 3.000 bulbosas, que planta cada año. Ella trabaja a partir de las flores y está siempre muy obsesionada con los artistas flamencos de bodegones. Así que yo sé de flores porque lo he mamado por otro lado. Pero cuando conocí Flora aluciné. Y me pareció la cuadratura del círculo, me pareció mágico. Nunca había visto nada así.

P. Ahora, su complejidad la tiene. No es lo mismo organizar un festival literario que un evento de arte floral.

R. Claro. Es complejo porque, lo primero, trabajar con plantas y flores es complicado porque es material vivo. Y luego, el tema de la flor tiene una complejidad extra, ya que no tienen un precio fijo. Hay una subasta cada dos semanas en Holanda, donde se marca el precio. Así que tienes que medir muy bien toda la parte presupuestaria. Y luego, en cuanto a producción, también es muy muy complejo. Por eso, el equipo que hay aquí está formado por gente que hace de todo. Yo misma estoy acostumbrada a hacer de todo. A mí Flora me ha tocado dirigirlo, pero en Madrid tengo otros proyectos en los que hago cosas de producción, de coordinación o de lo que sea. Pero es verdad que Flora tiene su complejidad. Porque, al final, lo que montas son escenografías, y tiene que ir todo muy medido, lo que conlleva que esté todo el equipo muy pendiente. Y, tiene una complejidad extra Flora, que es que la exhibición tiene que durar diez días y tiene que estar bien. Pero es muy gratificante y muy bonito.

Flora me ha descubierto a Córdoba

P. ¿Y qué más cosas ha aportado Flora a tu trayectoria?

R. Pues me ha descubierto una ciudad. Yo no conocía Córdoba. Vine por primera vez en 2017 a ver Flora. Y Córdoba me parece, salvo en julio y agosto que hace un calor importante, una ciudad brutal. Tiene el tamaño perfecto, te permite ir andando a todos lados y, encima, cuando vas caminando, es profundamente agradable porque vas viendo su inmenso patrimonio. Es que te giras y hay una columna romana, y una ruina, y una plaza, y ese museo arqueológico que es una pasada. La primera vez que vine, me dije: ¡Cómo no he venido antes! Es que me parece la bomba de ciudad y una ciudad en la que pueden pasar muchas cosas. Es que está a una hora y media de Madrid. Yo creo que tienen mimbres para ser una ciudad, por lo menos a nivel cultural, a la altura de las grandes capitales culturales de España.

P. Ahora toca la parte fea, venga la parte crítica.

R. Pues creo que falta que se apueste un poco más por la cultura y que se entienda un poco mejor qué es lo que supone la vida cultural. Por ejemplo, si hablamos a nivel de patrocinio, si tú patrocinas un equipo de fútbol, el retorno es más inmediato: tienes la foto del equipo con tu nombre en el periódico. Sin embargo, patrocinar cultura o creer en la cultura como proyecto de ciudad es más complejo, porque el beneficio es a medio y largo plazo. A corto plazo solo te da el disfrute de la gente, que es tan absurdo como necesario, pero a medio plazo, si montas una escena cultural en la ciudad generas una agenda cultural. Y hay que recordar que el 20% de los turistas que viajan piensan en las actividades culturales que van a hacer en la ciudad a la que van a viajar. La cultura no es algo estanco, sino un actor clave en el desarrollo de un sector como el turismo.

P. En esa línea, hace unas semanas Flora se presentó precisamente en el Thyssen

R. Sí, efectivamente, Flora ha estado en el Thyssen, donde se ha hablado de Córdoba, porque Flora va indisolublemente unido a la ciudad. Y porque como festival nos conviene hacer alianzas con otros agentes que estratégicamente son buenos para Flora y para la propia ciudad de Córdoba. Y tenemos claro que tenemos que estar en determinados sitios, y uno de ellos era el Thyssen.

P. Además, con el añadido de que tú ya conocías bien el museo.

R. Sí, claro. Yo colaboro con el Thyssen desde hace años. He hecho algún proyecto editorial y todavía sigo colaborando con ellos en un tema de gestión de derechos.

P. ¿Y qué le dirías a quienes interpretaron que Flora ha utilizado la exposición del Thyssen para presionar al Ayuntamiento de Córdoba?

R. Lo primero, que el hecho de que Flora haga cosas fuera de Córdoba no significa que vaya a dejar Córdoba. Luego, sí que es un hecho que nosotros llevábamos trabajando con el Ayuntamiento un montón de meses y que estaba todo en proceso, pero nosotros siempre hemos tenido claro que, por nosotros, Flora se iba a hacer en octubre en Córdoba. Además, era una cosa que en el Ayuntamiento sabían desde el verano pasado. Y el Ayuntamiento siempre ha entendido que nosotros teníamos que hacer este tipo de acciones fuera de Córdoba para darle prestigio a la ciudad y al festival.

P. ¿Otra de estas colaboraciones puede ser en ARCO?

R. Sí. Nosotros tenemos una propuesta que no vamos a poder hacer este año, porque ARCO empieza en un par de semanas. Pero había una propuesta de Flora para ARCO 2020 que no hicimos. Teníamos varias opciones, pero como vamos tan tarde con el festival, hemos decidido dejarla aparcada. Pero vamos, este año no, pero el año que viene vamos a hacerlo seguro y va a ser un bombazo.