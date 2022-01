La firma de hipotecas en Córdoba, en máximos superiores a los años prepandemia

La firma de hipotecas en la provincia de Córdoba se ha recuperado de una manera notable. Según los últimos datos publicados, correspondientes al mes de noviembre de 2021, los datos son incluso mejores a los de los años anteriores a la pandemia. En concreto, en noviembre de 2021 se firmaron 527 hipotecas en la provincia de Córdoba, la mejor cifra de todos los noviembres analizados desde el año 2015.

El año anterior, en noviembre de 2020, se firmaron un total de 382 hipotecas en la provincia de Córdoba. Fueron ya entonces más que en 2018, cuando la cifra fue de 335. En cambio, hasta ahora, el mejor mes había sido el de 2019, con la firma de un total de 497 hipotecas.

En Córdoba, el importe medio de las hipotecas firmadas ha sido de 71.000 euros, según los datos del INE. Además, se firmaron otras 22 hipotecas en la provincia para la adquisición de fincas rústicas y otras 13 más para la compra de solares.

La firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía subió un 39,62% en noviembre en Andalucía respecto al mismo mes de 2020, hasta sumar 7.583 préstamos, noveno ascenso consecutivo interanual tras seis meses de descenso, representando además un incremento del 2,83% en relación al mes de octubre, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 24,1% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2020, hasta sumar 36.220 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010, cuando se firmaron más de 43.000 hipotecas.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en noviembre de 2021 fueron Andalucía (7.583), Cataluña (6.222), Comunidad de Madrid (5.682) y Comunidad Valenciana (4.340).

Asimismo, las regiones en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron Madrid (1.135 millones de euros), Cataluña (1.023,9 millones) y Andalucía (888,1 millones).

En este sentido, el capital prestado en esta comunidad autónoma para las operaciones ha ascendido a 888,06 millones, frente a los 859,7 de octubre, lo que supone un aumento mensual del 3,29% y del 42,60 en términos interanuales.

En total, y según datos del INE, los andaluces hipotecaron durante el mes de noviembre 9.784 fincas, tanto rústicas como urbanas, por valor de 1.256,2 millones de euros. En concreto, se hipotecaron 9.446 fincas urbanas (9.393 en octubre) por valor de 1.204,77 millones y se constituyeron 338 hipotecas de fincas rústicas (286 en octubre) por 51,45 millones de euros.

En todas las comunidades se firmaron más hipotecas sobre viviendas en noviembre de 2021 que en el mismo mes de 2020 salvo en Navarra, donde descendieron un 13,8%. Por contra, las comunidades con mayores crecimientos interanuales fueron Cantabria (+59,9%), Asturias (+40,8%), Andalucía (+39,6%) y Castilla y León (+32,8%).

En tasa intermensual (noviembre de 2021 sobre octubre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 0,1%, mientras que el capital prestado se mantuvo estable. En el mismo mes de 2020 se registraron ascensos mensuales del 2,9% y del 3,4%, respectivamente, aunque en los meses de noviembre de 2019 y 2018 los datos fueron peores a los registrados en 2021.

En el penúltimo mes del año pasado, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,59%, con un plazo medio de 24 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,53%, por encima del 2,42% de un año antes, con un plazo medio de 25 años.

El 32,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de noviembre a tipo variable, mientras que el 67,5% se firmaron a tipo fijo, porcentaje inferior al máximo del 68,1% logrado el pasado mes de julio. Aún así, es el séptimo mes consecutivo en el que este dato supera el 60%.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,17% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,74% en el caso de las de tipo fijo.

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en España un 26% en noviembre de 2021 respecto al mismo mes de 2020, hasta un total de 49.768 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos avanzó un 29% en el penúltimo mes del año pasado, hasta superar los 7.256,6 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas subió un 2,4% y sumó 145.809 euros.

El pasado mes de noviembre, un total de 20.266 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 43,4% superior a la de igual mes de 2020.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 17.043 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un repunte anual del 48,2%.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 2.520, un 37,3% más que en noviembre de 2020. Por su parte, en 703 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 11% menos que un año antes.

De las 20.266 hipotecas con cambios en sus condiciones, el 16,6% se deben a modificaciones en los tipos de interés. Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumentó del 21,1% al 37%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuyó del 78% al 58,7%.

El Euribor es el tipo al que se referencia el mayor porcentaje de hipotecas a tipo variable, tanto antes del cambio (64,5%), como después (49,1%).

Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos en las hipotecas a tipo fijo disminuyó 0,8 puntos y el de las hipotecas a tipo variable bajó 0,3 puntos.

