La firma cordobesa Anūla inicia un 'crowdfunding' para evitar el cierre y seguir ofreciendo moda sostenible

Iniciar nuevos proyectos es apasionante y la ilusión puede por encima de las horas de trabajo. Pero los números son los números y las facturas no se pagan con ilusión ni con ganas. Ante esta realidad están Paula Pérez y Andrea Pareja, que en marzo de 2020 dieron vida a Anūla y que ahora viven una situación complicada. Han iniciado un proceso de crowdfunding para evitar el cierre de la empresa y seguir ofreciendo moda sostenible. Porque vestir bien siendo respetable con el medio ambiente claro que es posible.

Como a muchas otras empresas, la pandemia afectó a Anūla en sus comienzos. Apenas dos semanas después de ponerla en marcha, el Gobierno de España decretó el confinamiento de la población para evitar la propagación del coronavirus. No fue hasta junio de 2020 cuando, por fin, tuvieron habilitada la venta online en la web, “pero ya habíamos perdido meses muy valiosos”, asegura Paula, quien recuerda que “el plan de empresa que teníamos era perfecto y muy bien estructurado, pero la pandemia obligó a cambiarlo”.

Ambas empresarias se conocieron trabajando juntas. Mientras que Paula proviene del mundo del periodismo, Andrea tiene estudios en diseño y patronaje, además de Biología. Conjugar estas pasiones y profesiones dio como resultado esta firma de moda sostenible y ética basada en el concepto de slow life, vida lenta, para tener una buena salud tanto humana y con el planeta.

Así, en junio de 2020 vio la luz la página web de Anūla y el 8 de noviembre de 2021 desembarcaron en un local de la calle Claudio Marcelo. Los tejidos que utilizan son todos naturales, ecológicos y reciclados y de distintos proveedores. Paula recuerdan que cuando emprendieron “aún no había mucha oferta para encontrar tejidos de este tipo, pero ahora sí hay más empresas”. Una red de modistas en la capital, en La Carlota y en Montalbán, más las manos de Andrea, hacen el resto.

Paula reconoce que tanto ella como su socia arriesgaron con la apertura del local, “pero había que dar un paso hacia adelante”. Sin embargo, las previsiones no han sido lo que luego se han encontrado: el trasiego de clientes no ha sido tan grande como esperaban y la cuestión de la sostenibilidad en la moda aún no está del todo anclada en la ciudad, asegura. Sabe que los precios no son competitivos en comparación con otras marcas que ofrecen otra calidad, pero afirma que “a la población no le importa gastarse más dinero en grandes firmas”. La diferencia entre estas y Anūla radica en el margen de beneficio.

La semana pasada, y tras una reunión, las propietarias de Anūla decidieron que era el momento de buscar soluciones, sintiendo, además, “tristeza, rabia e incluso vergüenza” porque han peleado “mucho para que al final no salga este proyecto”. “Muchas veces te cuestionas si has hecho algo mal, pero para que una empresa salga bien, otras 20 caen”.

La primera medida que han tomado ha sido la de la puesta en marcha de un crowdfunding que han estipulado en 10.000 euros para poder seguir adelante. Y tienen de plazo hasta el 1 de marzo. Si esta idea no funcionara, Andrea y Paula ya trabajan en alternativas. En octubre de 2021, las fundadoras de Anūla recibieron un premio de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias en la categoría de proyecto emprendedor.

Colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba

En abril de 2021, Anūla lanzó una campaña solidaria para recoger fondos destinados a un proyecto del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba. Para ello, sus fundadoras diseñaron una camiseta que aunaba su filosofía slow fashion con la apuesta del IMIBIC por la sostenibilidad.

El proyecto de investigación al que fue destinado un tercio de las ventas de esta camiseta es el denominado e-ducaas. Se trata de un proyecto de educación en alimentación sostenible y salud cuyo objetivo es fomentar un estilo de vida saludable, basado en dietas equilibradas y sostenibles, en poblaciones vulnerables, lo que contribuiría a mejorar la gravedad de la sindemia global, ya que un 30% del calentamiento global está relacionado con la alimentación.

El proyecto se centra en llevar a cabo un programa de intervención de 24 meses de duración para mejorar la salud cardiovascular en un grupo de familias vulnerables de Córdoba (un total de 360) en riesgo de inseguridad alimentaria, con el objetivo de estudiar cuál de los dos modelos de intervención avanzada, presencial o virtual, mejora más la alfabetización en salud alimentaria en la población de estudio.