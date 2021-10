La falta de material provoca retrasos en las obras y encarece la construcción

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba tenía que estar ya acabado. La obra final de un proyecto iniciado en el año 2015 se adjudicó el verano pasado con un plazo de diez meses. Pero el teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, reconoció que hasta febrero no estará la obra concluida. El motivo, afirmó en el Pleno a preguntas del concejal socialista José Antonio Romero, no es otro que la escasez de material de construcción. Fuentes aludió al hierro, un mineral clave en las obras.

Esta obra es quizás la gran promoción pública que se está ejecutando ahora mismo en la ciudad de Córdoba. La empresa constructora San José es quien la está llevando a cabo, con problemas de suministro de material que hacen imposible cumplir con los plazos. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha realizado una encuesta entre 300 empresas. Más de la mitad reconoce que no va a poder entregar a tiempo sus construcciones por falta de material disponible. “Un 75% ha sufrido algún desabastecimiento o retraso inusual, sobre todo, madera, aluminio o acero”. Por ejemplo, en le caso de la maquinaria o los vehículos, los retrasos en los plazos de entrega son de 90 días, afirma la patronal.

Además, la falta de material está provocando que el que hay disponible sea más caro. Según CNC, el coste total de las obras en un 22,2% de media. ¿Cómo son esas subidas? En el caso de la madera, del 125%, un 63% en el cobre, un 56% en el asfalto, o un 35% en la electricidad. “Un 40% de las empresas ha obligado a cancelar algún contrato o paralizar obras”, resume la patronal.

Y todo esto se está traduciendo en un encarecimiento de la vivienda. Según la tasadora Tinsa, en Córdoba capital el precio ha aumentado ya en un 6,3% en el tercer trimestre del año. En el segundo el aumento no llegó al 4% y en los anteriores el precio o se mantuvo o incluso fue más bajo durante los meses del confinamiento. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Córdoba en el tercer trimestre de 2021 es un 8,1% superior al registrado en esta zona en el mismo periodo del año anterior. En 2020, la evolución acumulada para estas mismas fechas reflejaba un descenso del 6,8% en Córdoba.

El problema con las materias primas es un quebradero de cabeza para las administraciones. Muchas instituciones con obras en contratación empiezan a no encontrar constructoras disponibles. ¿El motivo? La variación de precios está haciendo que entre que se publica la obra y se adjudica el margen se haya estrechado o, directamente, no exista. El coste de los materiales y su incremento no se calcula en este proceso y la ley impide a las administraciones adjudicar a un precio superior para compensar. La única salida pasa por parar la obra y negociar un proyecto modificado, algo que siempre lleva meses de trámites y, por tanto, retrasos en las entregas.

¿Qué piden las constructoras? Varias medidas en paralelo. Por un lado, ampliar los plazos de ejecución a la espera de que bajen las materias primas. Por otro, poder modificar los contratos -recoger el incremento de costes- y un modelo de solicitud de indemnización por ruptura del equilibrio económico del contrato. Es decir, una revisión al alza de estos.

También, volver al sistema de revisión de precios que existía hasta 2007, que tenga en cuenta los cambios de las materias primas; y derogar la Ley de Desindexacion de los contratos públicos que, asegura CNC, evitaría cancelaciones o paralizaciones de contratos.