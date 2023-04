Expertos abogan en Córdoba por el desarrollo de leyes que regulen la “revolución” de la inteligencia artificial

Expertos de reconocido prestigio internacional como Inmaculada Martínez, científica en inteligencia artificial (IA) y pionera digital, o Carlos Santana, divulgador y especialista en IA, han abogado por el desarrollo de cuerpos legales que regulen la revolución que estamos viviendo en torno al desarrollo de la Inteligencia Artificial y sus límites.

Martínez y Santana han participado hoy en la segunda de las jornadas técnicas y divulgativas que se han celebrado en paralelo al III Encuentro Profesional de la Industria 4.0 colaborativa On Industry, que comenzó ayer en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba y que se clausura esta tarde. Durante la mesa redonda titulada ‘IA en la industria’, en la que han participado Inmaculada Martínez, Carlos Santana, el director de Industria 4.0 de Minsait, Daniel Seseña; el director de Digital Entrerprise y CEO de Process Automation de Siemens, David Pozo, y el vicerrector de transformación digital de la UCO, Sebastián Ventura, se ha puesto de manifiesto que estamos ante un nuevo paradigma económico, social y, sobre todo, global.

Además, en la mesa, moderada por el CIO de Deuser, José Alcaide, se ha expresado que este movimiento es “muy transversal” y se está definiendo a una gran velocidad, de tal modo que a dos años vista la IA ofrecerá posibilidades difíciles de imaginar hoy. En este sentido, los intervinientes creen que es necesario regular, tutelar y salvaguardar la ética y la filosofía de esos avances para que sean positivos para la sociedad y no tengan efectos negativos ni riesgos. Será decisiva igualmente la aplicación al sector industrial de la Inteligencia Artificial, que reclamará empleos cada vez más cualificados y ofrecerá importantes oportunidades, aunque la adaptación de estos mecanismos a la industria es más lenta que en otros ámbitos debido a que el proceso se construye con infinidad de datos que se tienen que ir incorporando de forma progresiva a los procesos.

La competitividad es otros de los aspectos clave que se han abordado en las Jornadas. De hecho, Inmaculada Martínez, que es presidenta del Grupo de Expertos de Múltiples Partes Interesadas y copresidenta del Comité Directivo de la GPAI, agencia global del G7/OCDE para el desarrollo y la cooperación en IA, ha abordado durante estas jornadas distintos aspectos de la Inteligencia Artificial como clave para generar innovación y ventajas competitivas en el sector industrial. La digitalización ha sido otro de los temas estrella de las jornadas, sobre todo con un enfoque relacionado con la industria española, donde según los expertos queda mucho camino por recorrer. Distintas demostraciones tecnológicas de empresas como Siemens, Honeywell, Nozomi Networks, Fortinet, Schneider, Aveva, Festo, Panasonic, Universal Robot, Mir, Minsait, Omrom, Eplan, Rittal, Universidad de Córdoba, Universidad Loyola y el Ejército de Tierra han puesto el contrapunto práctico a las jornadas.

Clausura y Reto Startup

La clausura de On Industry tendrá lugar esta tarde a partir de las 18:15. Antes del cierre oficial del encuentro, se entregarán los premios del Reto Startup, que se han definido en dos categorías: visión artificial y robótica. Revify, un software de visión artificial que permite dar solución a los controles de calidad dentro de la industria, optimizando la inspección de la producción y reduciendo tiempos y costos en el cómputo global de las cadenas de producción de uno o varios productos, es la startup ganadora de la primera categoría. El premio, ofrecido por la Universidad Loyola, se substancia en el desarrollo completo y profesional de un plan de comunicación-estrategia de marca realizado de la mano de alumnos del Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Digital. El reconocimiento lo entregará esta tarde Carlos García, vicerrector de Investigación de la Universidad Loyola, y lo recogerán Ángel Cañuelo Ortiz, Alberto Ruiz Flores y José María Sáez Castro, implicados en este proyecto.

En la categoría de Robótica, los proyectos premiados son SmartChair y IOPark. El primero consiste en el desarrollo de una silla inteligente y de bajo coste para personas con discapacidad motora o psíquica que desarrolla una navegación segura al lado del cuidador. La Universidad de Córdoba y Fundecor entregarán como premio una Tablet Microsoft Surface y un pase directo al programa completo de Emprende UCO para su edición de 2024. Entregará el reconocimiento Antonio Arenas, presidente de Fundecor, y lo recogerá Alberto Jesús Molina Cantero, desarrollador de la iniciativa.

Smartchair comparte galardón con IOPark, una solución para las comunidades de vecinos, propietarios de garajes, gestores de viviendas turísticas y cualquier persona que busque una solución segura, cómoda y avanzada para controlar el acceso inteligente a cualquier zona del edificio. IOPark no es sólo una app que permite la apertura de la puerta sino que la convierte en una puerta inteligente con la última tecnología IoT (Internet de la cosas). Rabanales 21 proporcionará a los ganadores 6 meses de alojamiento en una oficina del Parque Tecnológico de Córdoba o 12 meses de alojamiento virtual. Eva Pozo, directora general del Parque científico y tecnológico Rabanales 21, entregará el reconocimiento a Susana Carrasco Pérez, impulsora de esta idea.

Francisco Adame, CEO de Deuser, presidente de la Fundación Victoria e impulsor de On Industry, ha destacado que este encuentro profesional no sólo se ha consolidado en la presente edición, sino que ha crecido exponencialmente en espacio, empresas y asistencia. “Han pasado por aquí más de 2.000 empresarios y profesionales del sector, hemos concentrado a medio centenar de empresas de referencia mundial y hemos conseguido colocar a Córdoba en el mapa de vanguardia industrial, eso nos motiva para seguir y para afrontar desde hoy la nueva edición de On Industry, que esperamos que siga creciendo”. Adame ha agradecido a las más de 30 instituciones, entidades y empresas que han apoyado, patrocinado y respaldado de distintas formas este encuentro profesional.