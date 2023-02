Un estudio turístico sitúa a Córdoba como la provincia más considerada “de paso” de toda Andalucía

La provincia de Córdoba, aunque va avanzando décimas año tras año al índice de pernoctación, con sus 1,73 noches por turista en 2022 en los establecimientos hoteleros sigue siendo la provincia más considerada “de paso” de toda Andalucía.

Así lo ponen de manifiesto las conclusiones del estudio, consultado por Europa Press, que ha elaborado la Consultoría Turística y de Empresa Adeitur, con sede en Córdoba, sobre la recuperación del turismo andaluz con respecto a la prepandemia.

Córdoba es la provincia, junto a Granada, a la que aún les queda más para recuperarse respecto al año 2019, tanto en el número de visitantes, como de pernoctaciones, por parte de nacionales y extranjeros.

En la provincia de Córdoba, estas diferencias negativas en 2022 respecto a 2019 en el número de visitantes extranjeros alcanza un 25% y un 23% en sus pernoctaciones. Eso en un marco global en el que la provincia recibió en 2022 a poco más de un millón de turistas nacionales y extranjeros (-15,4%), con 1,7 millones de pernoctaciones (-13,5%).

El estudio señala que son las llegadas de extranjeros las que conseguirán que Andalucía supere los datos de la prepandemia, prácticamente en todas las provincias, salvo en Córdoba, ya que es la única provincia en la que los turistas nacionales han descendido, desde 2019, más de lo que lo han hecho los turistas extranjeros.

Andalucía, en cifras de viajeros y de pernoctaciones, “está aún a algo más del ocho por ciento para recuperar los números del último año prepandemia, 2019”, y “la culpa la tienen las entradas y pernoctaciones de los extranjeros”, que en 2022 bajaron un 21,22 y un 16,91 por ciento, respectivamente, respecto a los datos de 2019, si bien el número de visitantes nacionales y sus pernoctaciones lograron superar las cifras del año 2019.

El estudio, que ha elaborado la Consultoría Turística y de Empresa Adeitur apunta que Andalucía recibió el pasado año 18,2 millones de viajeros, es decir, 1,6 millones menos que en 2019 (-8,2 por ciento). Sin embargo y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Adeitur para elaborar su informe, el comportamiento entre turistas nacionales y extranjeros fue dispar, pues en el primer caso el número de residentes en España que visitaron Andalucía en 2022 fue de 10,8 millones, en concreto 365.273 más que en 2019 (+3,4 por ciento), mientras que los turistas procedentes de otros países sumaron 7,3 millones en 2022, lo que significa dos millones menos que en 2019 (-21,4 por ciento).

Por lo que respecta a las pernoctaciones que estos viajeros hicieron en Andalucía en 2022, la cifra total supera los 50 millones, es decir, 4,7 millones menos que en 2019 (-8,69 por ciento), y en este caso se repite el esquema anterior, en cuanto a que los turistas nacionales incrementaron sus pernoctaciones en 186.804 respecto a 2019, sumando 25,7 millones en 2022 (+0,73 por ciento), mientras que los turistas extranjeros alcanzaron el año pasado la cifra de 24,3 millones de pernoctaciones, es decir, 4,9 millones menos que en 2019 (-16,9 por ciento).

Por provincias, Jaén es la única provincia andaluza, tanto en el número de turistas, como en las pernoctaciones, que ha logrado superar al año 2019, incluso manteniendo números negativos en las pernoctaciones de los extranjeros, pues recibió 537.335 visitantes en 2022, un 1,06 por ciento más que en 2019, y las pernoctaciones subieron un 4,97 por ciento, hasta llegar a 986.784 el año pasado.

En el punto intermedio se sitúan Málaga y Cádiz, seguidas de Almería, que aunque no han llegado a recuperarse totalmente desde 2019, sus grandes cifras y enorme recuperación son las que más han influido en la reducción de la diferencia de Andalucía. Así, Málaga recibió en 2022 a 5,6 millones de visitantes (-2,7 por ciento) y sumó 19,4 millones de pernoctaciones (-4,5 por ciento), mientras que Cádiz alcanzó el año pasado la cifra de 2,6 millones de turistas (-4,3 por ciento) y 7,6 millones de pernoctaciones (-4,3 poer ciento).

Huelva, por su parte, ha conseguido superar al año 2029 en cuanto al número de turistas, gracias a los nacionales, sumando en 2022 algo más de un millón de visitantes (+0,64 por ciento). Sin embargo aún le queda un 11,48 por ciento para recuperar las pernoctaciones, que alcanzaron la cifra de 3,6 millones el año pasado.

En contraste, Granada, seguida de Córdoba, son las provincias a las que aún les quedan más para recuperarse respecto al año 2019, tanto en el número de visitantes, como de pernoctaciones, por parte de nacionales y extranjeros. De esta forma, en Granada el número de visitantes en 2022 fue de 2,5 millones (-22,14 por ciento) y las pernoctaciones 5,1 millones (-21,5 por ciento), con cifras en los turistas extranjeros y sus pernoctaciones que fueron un 42 y un 37 por ciento inferiores a las de 2019.

