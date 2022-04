Espadas pide para las elecciones andaluzas “un proceso de renovación” de las listas del PSOE-A

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha avisado este jueves que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, en su partido se “requiere un proceso de renovación” en las listas que presentará a dichos comicios, partiendo de la premisa de que “nadie es indispensable”, el primero él mismo, pero teniendo claro también que “todos” son “útiles y necesarios”.

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, Espadas ha señalado que el PSOE-A “tiene un problema”, el de que “su capital humano es mucho más amplio que la capacidad que tienen las listas para recoger en este caso a las personas que, a nuestro juicio, son valiosas y con capacidad para representar a los andaluces con las siglas” del PSOE-A.

Por tanto, el proceso de elaboración de listas en su partido “siempre” será “complejo”, pues “hay que elegir” a quienes formarán parte de las candidaturas, mientras que otras tendrán “otras responsabilidades en el partido”, y teniendo en cuenta “el proyecto nuevo que ha salido del último congreso regional”, que “se inició con las primarias” que él ganó, ahora se “requiere, inexorablemente, un proceso de renovación”, sobre todo para “dar oportunidad a otros compañeros”.

De hecho, según ha argumentado, “hay una nueva ejecutiva regional y debe lógicamente eso traducirse en una composición de candidaturas provinciales que tenga una fuerte componente renovación”, lo cual no impide, según ha reconocido Espadas, el que se pueda “seguir contando con personas que tienen experiencia, que pueden seguir aportando, desde la lista o sin estar en la lista, porque tengan otros puestos de responsabilidad”.

“Necesidad de ganar”

En cualquier caso, Espadas tiene claro que el PSOE-A “llega a estas elecciones, más que nunca, con la necesidad de ganarlas”, es decir “con la mente puesta en que va a ser de nuevo partido de gobierno” y que, “por tanto, va a poder contar con todo ese enorme capital humano desplegado en lo que significa la labor ejecutiva de gobernar Andalucía”.

“Pero ahora tenemos una primera decisión --ha aclarado--, que no es otra que elegir esa propuesta de listas, de candidaturas, que les ofrecemos a los ciudadanos, y ahí, necesariamente, tiene que haber una fuerte componente de renovación”, que debe llevarse a la práctica como lo hacen los socialistas: “primero democráticamente; segundo, escuchando a los compañeros y compañeras, desde la base hasta la dirección, y en tercer lugar sabiendo que esto es una carrera en la que nos vamos pasando el testigo unos a otros”.

Esto implica, según ha concluido el líder de los socialistas andaluces, que “no hay nadie indispensable”, empezando por el propio Espadas, según ha dicho, y bajo la premisa, además, de que “todos somos útiles y somos necesarios”, de modo que “es obligatorio el que cada uno vaya aceptando que, en un momento y en una etapa, tiene unas responsabilidades”, y que en otros momentos “puede tener otras”.

Avisa que no seguirá “riendo las gracias” a Moreno

Asimismo, Espadas ha hecho un llamamiento a los electores progresistas a “concentrar” su voto en las próximas elecciones andaluzas, para así evitar un posible gobierno de PP y “la extrema derecha”, avisando también Espadas que, en cualquier caso, no le seguirá “riendo las gracias” al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, sobre el adelanto electoral. En este sentido, ha afirmado que “ahora mismo estamos ante un momento vital político en Andalucía, en el que, más que nunca, los ciudadanos deberían concentrar su voto para conseguir el resultado que buscan”, estando “convencido” el líder del PSOE andaluz de que “la izquierda, en general, la gente que cree que el progreso de Andalucía no se puede canjear por nada”, debe “tener claro al reto al que nos enfrentamos, que no es otro que un gobierno de coalición del PP con la extrema derecha”.

Así, “todo ese pensamiento y opinión ciudadana progresista”, que cree que “los derechos, las conquistas sociales y los servicios públicos son elementos sobre los que queremos avanzar, corregir o mejorar, pero nunca retroceder”, sabe que un posible gobierno de la derecha y la extrema derecha en Andalucía es un “riesgo cierto, ante el que los ciudadanos tienen que tomar una decisión”.

Ante ello, según ha precisado Espadas, “hay distintas opciones” en la izquierda política y, en este ámbito, “evidentemente debemos ser capaces de hablar, de tender puentes”, y así “buscar que luego los ciudadanos, que legítimamente tomarán la decisión que corresponda, cuando depositen su voto, pues puedan finalmente conseguir el objetivo” común, que no es otro que parar a la derecha en Andalucía y a la extrema derecha en particular“.

Por eso, Espadas ha deseado que “ese diálogo a la izquierda del PSOE”, que “en algunos casos se está produciendo”, pues fructifique, “para intentar que ese voto también se concentre”, ya que el que “haya muchas opciones” puede llevar a “un porcentaje de voto inferior al necesario para tener una representación en el Parlamento y que, al final”, esos votos “no sean útiles para conseguir el objetivo o incluso puedan acabar en un partido de extrema derecha, como consecuencia de la dinámica electoral”.

En consecuencia y desde el “respeto a la decisión autónoma y libre de cada ciudadano”, Espadas ha señalado que quienes se sitúan en el ámbito ideológico de la izquierda y que piensan que es preciso “seguir avanzando en el progreso de Andalucía”, deben “gestionar” su voto “de una forma útil para el objetivo” de “parar a la derecha y a la extrema derecha en Andalucía”.

Mensaje a Moreno

Por otro lado y respecto a los distintos mensajes que, a diario, viene lanzando el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, sobre un posible adelanto electoral, Espadas ha dicho que desde su partido no van “a seguir riendo las gracias” a Moreno, pues “cada día parece que nos quiere dar noticia de lo que ha pensado la noche anterior respecto a esta cuestión”, cuando, en opinión del líder del PSOE-A, se debería “hablar de los problemas de Andalucía”, y “de los proyectos y las propuestas de futuro” para dicha comunidad autónoma.

Por ello, Espadas quiere “que los miembros del Gobierno andaluz comparezcan en el Parlamento para dar cuenta de su gestión”, y que informen detalladamente a la Cámara autonómica, cuando “se les pide que aclaren determinadas cuestiones que están apareciendo en la investigación que estamos haciendo en relación con la gestión de los contratos de emergencia” realizados “durante estos dos últimos años” por el Ejecutivo andaluz de PP y Cs.

Sin embargo, según ha lamentado, “nos encontramos el veto en sede parlamentaria para que se pueda, en este caso, debatir la admisión a trámite o no en el próximo pleno de una comisión de investigación sobre la gestión de esos contratos de emergencia”.

En conclusión, Espadas ha dicho desear que “un gobierno que gobierne y que dé cuentas, en este caso al Parlamento, como es su obligación, y un gobierno que no esté en huida permanente, en escape y deseando convocar elecciones para no dar cuentas de su gestión”, según ha insistido.