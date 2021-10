La escuela de pilotos danesa cruza Europa con sus aviones para comenzar a operar en Córdoba

Primero fueron los finlandeses de Patria. Ahora son los daneses de Greybird. Desde principios de esta semana, los aviones de la escuela de pilotos de Greybird están cruzando Europa en busca de unas temperaturas más templadas y unos cielos más despejados. Siguen una ruta similar a la de las aves migratorias, que cada otoño inician la migración en busca de un clima más cálido y agradable.

La compañía iniciará en los próximos días la formación a pilotos comerciales sobre el cielo de la ciudad. Sus aviones se unirán a los que casi cada mañana pueden ver los cordobeses, los de la otra escuela de pilotos que funciona desde hace años en Córdoba, la finlandesa de Patria.

Ahora, tres aviones de Greybird partieron el lunes del aeropuerto danés de Aarhus rumbo a Córdoba. Por el camino han atravesado Alemania, Francia y España, surcando la costa mediterránea hasta llegar a Málaga y de ahí girar hacia Córdoba, según el plan de ruta divulgado por la propia compañía. A bordo de los aviones, los profesores que a partir de los próximos días seguirán formando a pilotos en Córdoba.

GreyBird, una academia internacional de pilotos con centros en Dinamarca y Suecia, aterriza en España con un curso de formación que incluye 62 horas de entrenamiento de vuelo en aviones multimotor con cabinas de cristal. Una formación que, aunque se llevará a cabo en Córdoba (y en español), concluye con un curso APS MCC en un nuevo simulador A320 en Dinamarca.

"El clima en Escandinavia es malo, lo que hace que nuestros pilotos sean muy buenos y especialmente hábiles. Saben cómo lidiar con vientos fuertes, turbulencias, nubes, poca visibilidad... ¡Son vikingos!", describe Greybird en el anuncio de su vuelo a Córdoba. "Pero ser vikingo no significa ser tonto. Antes de cada vuelo, comprobamos el tiempo y, si hace mal tiempo, no volamos. Durante la temporada de invierno, debido a las condiciones de hielo no pudimos volar tanto como quisiéramos, por eso estamos comenzando a trasladar nuestros aviones a Córdoba durante la temporada de invierno".

En principio, Greybird seguirá formando a pilotos comerciales en Córdoba hasta la próximo primavera. Entonces, sus aviones volverán a cruzar Europa y regresarán como aves migratorias hasta Dinamarca y Suecia, donde seguirán con la formación.