Las empleadas de Oysho del centro comercial La Sierra serán reubicadas tras el cierre de la tienda, previsto para julio

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha logrado cerrar un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) para la recolocación de cinco de las trabajadoras de la tienda Oysho del centro comercial La Sierra, que cerrará sus puertas el próximo mes de julio.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, recuerda que el sindicato exigió al Grupo Inditex la recolocación de todos los efectivos de la tienda que va a cerrar, e incluso llegó a convocar una jornada de huelga ante la insuficiente oferta realizada por el grupo textil. Finalmente, y gracias a la presión realizada por las representantes sindicales, CCOO ha logrado un acuerdo que permitirá la reubicación de cinco de las trabajadoras en otras tiendas de Inditex en Córdoba. “En concreto, dos de las trabajadoras se incorporarán al establecimiento de Lefties y las otras tres a la tienda Oysho ubicada en la calle Gondomar”, explica Merino quien también comenta que “se continúa negociando la reubicación de una sexta trabajadora”.

“Hemos logrado revertir una situación que era muy dolorosa para las trabajadoras porque se veían abocadas a una reubicación en muy malas condiciones, con contratos parciales de 8 horas semanales y muy precarios, o a quedarse en el paro”, explican desde el sindicato. Además, aseguran que “donde CCOO está presente, se garantizan las mejores condiciones para las trabajadoras de un sector muy feminizado y en el que la mujer, aunque es mayoría, está muy ninguneada”.

“CCOO entiende que es un buen acuerdo, aunque nos hubiera gustado que todas las trabajadoras afectadas hubieran sido reubicadas, especialmente, cuando el grupo ha obtenido unos beneficios récord de 5.381 millones de euros, un 30% más que en el ejercicio anterior, una cantidad que debería revertir en la plantilla, que es quien lo ha hecho posible”, subrayó la responsable de Comercio que dejó claro que “CCOO seguirá reivindicando que las empresas tienen que apostar por un empleo de calidad y asumir su responsabilidad social para con su plantilla”.

En este sentido, Merino añadió que “el cierre de la tienda de Oysho del CC La Sierra es una demostración más de que a las grandes empresas la libertad de horarios comerciales no les importa y que cuando las cuentas no les salen, no dudan en cerrar”. “Se les ha ampliado la ZGAT, se les ha permitido abrir prácticamente la mitad de los fines de semana del año y la mayoría de los festivos y nada de eso ha servido para evitar el cierre, y no ha servido porque como venimos diciendo, la ampliación de la ZGAT no tenía justificación en Córdoba, no hay demanda y a las únicas a las que perjudica es a las personas trabajadoras del comercio, que por culpa de una mala gestión comercial, terminan sufriendo la pérdida de su empleo”, criticó la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba.