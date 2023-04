Denuncian que los centros de salud de la capital tienen 41 sanitarios menos que hace un año

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba afirma que en 2022 la provincia de Córdoba ha perdido 1.080 profesionales en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una cifra que a nivel andaluz alcanza los 7.503 puestos de trabajo, según se desprende de los datos recogidos en la página web del propio SAS.

Concretamente, el Hospital Reina Sofia ha disminuido la plantilla en 771 profesionales, en 152 lo ha hecho el Área Sanitaria Sur de Córdoba (Hospital Infanta Margarita y Atención Primaria) mientras que en el Área Sanitaria Norte de Córdoba (Hospital de Pozoblanco y Atención Primaria) hay 97 profesionales menos, en Atención Primaria del Distrito Córdoba, 41 personas menos en la plantilla y en el Distrito Guadalquivir se pierden 19 puestos de trabajo.

El secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, asevera que, “además, a este brutal recorte se suma el anuncio que ha realizado el SAS de no renovar los contratos COVID y de alta frecuentación que irán finalizando en los próximos meses hasta junio”.

Y aún más. “No se queda aquí el recorte denunciado, sino que además, desde el sindicato se ha constatado que, en la práctica totalidad de los centros sanitarios de nuestra provincia, no se están cubriendo la mayoría de las bajas por incapacidad temporal, permisos reglamentarios del personal, sustituciones por reducciones de jornada o muchas de las jubilaciones”.

“Sin ir más lejos, el pasado jueves, en el Hospital Reina Sofia nos encontramos con el servicio de Admisión cerrado por falta de personal administrativo en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Provincial”, remarca el responsable sindical quien relata que en el centro hay 16 puestos de celador sin cubrir por no hablar de las dos bajas del servicio de Lavandería, otras dos de Técnico de Farmacia, otra baja de Técnico Especialista de Anatomía Patológica, una más de Técnico de Radioterapia, en Técnico Especialista en Radiodiagnóstico también se detectan 16 puestos sin cobertura. En Técnicos Especialistas de Laboratorio hay siete bajas sin cubrir; en consultas externas de oftalmología tres Técnicos en Cuidados de Enfermería sin cubrir de los cinco que cuenta el servicio; en Pinches de plantas se contabiliza seis bajas sin cubrir; en el servicio de Mantenimiento tampoco se han cubierto dos carpinteros, un electricista y un mecánico, además de dos reducciones de jornada de pintor y albañil que tampoco se cubren, y por lo general nos encontramos sin cobertura en los permisos de las 4 semanas adicionales en los casos de maternidad.

“A toda esta falta de personal, se suma el cierre de tres plantas en el Hospital Provincial -9ª izquierda, 6ª derecha y 3ª Izquierda-, estando prevista también el cierre de la 3ª derecha”, afirma el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba.

El responsable sindical critica que “con esta política de recortes en el personal de la sanidad pública se está impidiendo a la ciudadanía que reciba una atención sanitaria de calidad y garantista y el ejemplo lo tenemos en las últimas cifras publicadas por la propia Consejería de Salud sobre listas de espera. En una provincia con 772.000 habitantes, hay 58.293 personas en listas de espera sanitaria, 13.838 en espera quirúrgica y 44.455 para pruebas diagnósticas y consulta de primer especialista. Listas que claramente están camufladas y desfasadas, temiéndonos que pueden estar casi duplicadas al ser datos de junio de 2022 y no queremos ni imaginar cuántas personas pueden estar aún sin diagnosticar y que estarían formando parte de las listas quirúrgicas”, remarca Damas.

Una vez más, CCOO exige a la junta de Andalucía un presupuesto sanitario extraordinario para garantizar plantillas suficientes y con dignas condiciones laborales que permitan ofrecer y garantizar una sanidad pública de calidad, al nivel que la ciudadanía demanda y se merece

