El Defensor reclama al Ayuntamiento de Córdoba y a varios pueblos medidas de inclusión para la población gitana

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio en la que reclama al Ayuntamiento de Córdoba y a los consistorios de Baena, Palma del Río, Puente Genil y a la Diputación Provincial medidas para la inclusión efectiva de la población de etnia gitana.

Desde la Oficina del Defensor quieren “conocer las medidas encaminadas a la inclusión de la población gitana en la provincia de Córdoba”, según informan en su página web.

En su escrito, esta institución destaca “el papel fundamental de las entidades locales como prestadoras de los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad que reside en su municipio y la presencia de un buen número de familias pertenecientes al pueblo gitano”. Por ello, “es interés de esta Defensoría conocer las actuaciones que se han implementado para salvaguardar los derechos de este colectivo, y favorecer la inclusión en la sociedad en la que pertenecen”.

Además, alude a que, como se recoge en el I Plan Integral Para la Comunidad Gitana de Andalucía, la mayor parte de la población gitana en situación de exclusión social reside en las barriadas denominadas como Zonas con Necesidades de Transformación Social.

“En el caso de la ciudad de Córdoba, la mayor parte de esta población reside, en la barriada de Las Palmeras y en el Distrito Sur (Calle Torremolinos, Motril, Marbella, Cañete de las Torres, Montoro, Loja, Barriada Guadalquivir (San Martín de Porres)”, precisa el Defensor.

En base a lo expuesto, se abre una actuación de oficio ante los municipios con más presencia de población gitana y la Diputación Provincial “a fin de conocer la situación en la que se encuentra esta población, así como las actuaciones que se han implementado por los distintos servicios públicos”.

En ese sentido, el Defensor solicita informe a los ayuntamientos de Córdoba, Baena, Palma del Río y Puente Genil y Diputación Provincial en relación a diversas cuestiones. Entre ellas se encuentran las actuaciones relacionadas con la mejora del alojamiento de la población gitana, especialmente en lo relativo a la edificación de edificios de propiedad municipal en zonas con necesidad de transformación social para facilitar el alquiler de los mismos.

También requiere actuaciones encaminadas a reducir la desigualdad en materia de salud, con especial atención a las realizadas con el objetivo de garantizar la vacunación infantil de la población gitana, así como concienciar a la misma de la importancia de llevar una vida saludable.

El defensor pide conocer las actuaciones que fomenten la prevención de la violencia de género en la población gitana, destacando las actividades formativas que se hayan realizado al respecto, así como las acciones de mejora del acceso de la población gitana a los recursos, bienes y servicios sociales, destacando las campañas informativas, así como acciones formativas que se hayan realizado.

Junto a esto, también se solicita las actuaciones encaminadas a garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, indicando, en su caso, las entidades colaboradoras y los ámbitos de implementación; y las actuaciones de coordinación y colaboración entre administraciones y/o entidades del tercer sector.

Por último, el Defensor recuerda su compromiso “con los derechos de la población más vulnerable y, por ende, con los de la población gitana que reside en nuestra comunidad autónoma”, alineando sus actuaciones con los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 y en especial con aquellos que persiguen mejorar la situación de especial desigualdad y vulnerabilidad que padecen las personas que pertenecen a una minoría racial, siendo necesario adoptar y garantizar medidas en favor de las mismas.

