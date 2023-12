Defensa retira del mando al capitán responsable del ejercicio en Córdoba en el que murieron los dos militares

El Cuartel General del Ejército de España ha comunicado a primera hora de este viernes que el Ministerio de Defensa ha retirado de forma inmediata el mando de la compañía al capitán responsable del ejercicio durante el cual fallecieron este jueves dos militares de la Brigada Guzmán El Bueno X, en Cerro Muriano. A última hora de la tarde, Defensa comunicó que ambos murieron ahogados. Además, al menos seis más tuvieron que ser atendidos por hipotermia.

Esta decisión se ha tomado sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, cuyo titular es José Luis Rodríguez Lainz.

Los hechos ocurrieron entre las 9:00 y las 10:00 de este jueves, cuando los propios soldados alertaron a los servicios de emergencias de que se había producido un accidente y un soldado y un cabo habían desaparecido. A primera hora de la tarde se encontraron los cuerpos sin vida de ambos militares.

Las víctimas son un cabo de 34 años, casado y natural de Villafranca de Córdoba, Miguel Ángel Jiménez Andújar. Este militar había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

Por otra parte, el soldado, de 24 años, soltero y natural de Viso del Alcor (Sevilla), Carlos León Rico, ingresó en el Ejército de Tierra el pasado 8 de mayo.

