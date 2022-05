Sin debate entre candidatos a rector

Las casi 20.000 personas que este jueves están llamadas a las urnas para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Córdoba no tendrán la opción de contrastar sus propuestas en un debate público y abierto.

En la noche de este domingo, el equipo de la candidata Julieta Mérida informó a través de un comunicado que “tras dos semanas de negociación con la otra candidatura en relación a la celebración de un debate electoral con motivo de las elecciones rectorales en la Universidad de Córdoba se comunica que no se ha llegado a producir una propuesta de debate adecuada, que respondiese a un modelo académico, objetivo y sin elementos de distorsión”. Este equipo rechazaba así la última propuesta de celebrar un debate este lunes por la tarde en la Universidad con la candidatura de Manuel Torralbo.

“Ante esta falta de concreción, estando a 48 horas de la finalización de la campaña electoral y debiendo cerrarse la agenda y organización de los actos electorales de los dos últimos días de campaña se comunica este hecho”, que no habrá debate, planteaba el equipo de Mérida. Este equipo insistía en que “Julieta Mérida ofreció hace más de dos semanas al candidato Manuel Torralbo la posibilidad de que se celebrara un debate, aspecto de gran importancia durante una campaña electoral”. El debate se iba a realizar en un medio de comunicación y no en la Universidad.

“Julieta Mérida lamenta profundamente este hecho pues entiende que un debate electoral es un momento relevante y de gran importancia durante una campaña electoral dado que de este modo se fomenta un mayor conocimiento de los programas y equipos de gobierno así como se favorece la participación de la comunidad universitaria en su conjunto”, asegura su equipo.

