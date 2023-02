Un cupón de la ONCE por el fin de la brecha salarial entre mujeres y hombres

El Grupo Social ONCE se ha sumado a la reivindicación del fin de la brecha salarial entre mujeres y hombres dedicando el sorteo de este miércoles 22 de febrero al Día de la Igualdad Salarial. Lo hará con un cupón presentado este lunes por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández en un acto en el que han participado las secretarias generales de UGT-A, Carmen Castilla, y de CCOO-A, Nuria López.

Son cinco millones de cupones con los que el Grupo Social ONCE reivindica “la eliminación de la brecha salarial por cuestión de género y, como no podría ser de otra forma, la doble discriminación que existe, muchas veces, al sumar la discapacidad, con el objetivo de lograr una sociedad con las mismas oportunidades para todas las personas”, según recoge un comunicado.

En este sentido, en el Grupo Social ONCE han destacado que trabajan ya alrededor de 32.000 mujeres con iguales condiciones salariales y oportunidades de mejora profesional con sus compañeros. Esto supone un incremento de dos puntos porcentuales en el número de mujeres en plantilla en 2022, ha señalado Martínez.

Por su parte, López ha agradecido a la ONCE “la importante función social que simboliza este cupón” y expresó su “mano tendida al Grupo Social ONCE para seguir luchando todos los días del año por la Igualdad de la mujer”, en tanto que Castilla ha asegurado que este cupón “visibiliza la injusticia social más grande que tenemos”, mientras que Fernández ha dicho también que el cupón de la ONCE muestra “la reivindicación por erradicar esa diferencia salarial”.

“Es algo injusto e inaceptable que cuesta trabajo entender que siga sucediendo, pero sucede”, ha remarcado el delegado del Gobierno. “Una injusticia que no tiene razón de ser y que exige una lucha permanente y justa para poder erradicarla. Y lo vamos a conseguir”, ha subrayado.

Al respecto, ha indicado que esa lucha “debe empezar desde la etapa prelaboral, a través de la educación y la formación, no marcando itinerarios en función del sexo, y continuar en la etapa activa, luchando contra ese cerca del 22% de diferencia salarial que aún hoy existente entre hombres y mujeres que trabajan en una misma categoría laboral”.

Además, ha recordado que las mujeres representan el 52% de la población “y sin embargo, no solo padecen condiciones retributivas más bajas, sino que además sufren una brecha de empoderamiento para ocupar puestos de responsabilidad”, situaciones que derivan posteriormente en una diferencia económica en las pensiones contributivas, “donde influyen las responsabilidad que se le asignan a las mujeres a lo largo de su vida en los períodos de baja maternal o de cuidados”.

Fernández ha hecho un repaso por las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha desde 2019 y así se ha referido al Real Decreto de Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; la medidas introducidas en la Reforma Laboral, “multiplicando por cinco el número de contratos indefinidos”; la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros, “beneficiando especialmente a mujeres y jóvenes”; el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, “dignificándolas y poniéndolas al mismo nivel que cualquier trabajador”; el plan Co-Responsables, “dotado con 30 millones transferidos por el Gobierno de España a la Junta de Andalucía”; o el impulso al complemento de las pensiones.

UGT destaca la importancia de que ellas estudien profesiones STEM

Castilla ha destacado la importancia de que las niñas y mujeres jóvenes estudien profesiones STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- para evitar que aumente la brecha salarial en el futuro, ya que estas competencias serán las más valoradas en el mercado laboral.

Asimismo, ha señalado que las normativas que han tomado medidas para buscar el equilibrio han llegado muy tarde. “Son necesarios más medios para luchar contra la brecha, porque ahora hay normas que obligan a aplicar las medidas para reducirla, pero no hay trabajadores suficientes de la administración pública ni inspectores, que vigilen y hagan efectivo su cumplimiento”, ha considerado, apuntando además que “hay negacionistas que siguen negando la brecha, a pesar de que hay datos incontestables de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, o internacinoales como Eurostat”.

CCOO insta al empresariado a aplicar la normativa en igualdad

La jornada ha dejado además la reivindicación de la secretaria de CCOO-A, que ha apelado al empresariado andaluz a que las medidas nacidas del diálogo social a nivel estatal se implementen en las empresas. “Empresarios y empresarias tienen que ser más modernos para conseguir la igualdad real en el empleo, en la retribución salarial y en las responsabilidades entre mujeres y hombres dentro y fuera de la empresa”.

“Las mujeres cobramos un 20% menos que los hombres y sigue existiendo un techo de cristal que impide que las mujeres puedan acceder a cargos de responsabilidad”, ha dicho. “Es un problema que comienza con la propia inserción y continúa con las dificultades para promocionar en la empresa y con la penalización por ser madre”, ha remarcado. Ante la situación, ha instado al empresariado andaluz a, “como mínimo, aplicar la normativa en igualdad para poder avanzar en derechos”.

85 años de #Iguales

La ONCE, que cumple 85 años en 2023, ha recordado que desde sus inicios “decidió que quienes ocupen puestos de trabajo de igual valor cobren lo mismo, independientemente de que sean mujeres u hombres o de que tengan o no discapacidad”. En la actualidad, más del 62% de la plantilla global tiene discapacidad y un 44% es femenina. Otro dato interesante es que las mujeres ocupan actualmente, en la ONCE, el 47% de los puestos intermedios.

Los datos de diferencias salariales entre personas con y sin discapacidad y, especialmente entre las mujeres, ha dicho la ONCE, “no dejan lugar a la duda --a pesar de que el INE solo ha actualizado datos de 2021 para el resto de población, sin la distinción con/sin discapacidad-- y nos obliga a referimos a los salarios medios de 2020”.

Para la media de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, la diferencia entre personas con y sin discapacidad en el salario medio anual de 2020 se situó en un 17,8%, es decir, casi 5.000 euros menos al año --de 20.799 a 25.305--. Por sexo, los hombres con discapacidad ganaron un 21% menos, mientras que las mujeres con discapacidad cobraron de media un 15% menos que aquellas sin discapacidad. La brecha se agrava con el aumento de la edad.

Si se compara únicamente a las personas con discapacidad, resulta que el salario de los hombres con discapacidad supera el 12,5% al de las mujeres con la misma condición. Esta brecha para el total de trabajadores y trabajadores con y sin discapacidad asciende al 19%.

Esta situación se repite en otras realidades, si bien se atisban datos más positivos en relación con las mujeres con discapacidad en 2020. Partiendo de la base de que las personas con discapacidad tienen una tasa de empleo media que no llega a la mitad del resto de la población, mientras que su tasa de paro supera en seis puntos a la general, en 2020, sin embargo, las mujeres con discapacidad rompieron la tendencia y elevaron un 1,2% su tasa de empleo, rebajaron dos puntos la tasa de paro y crecieron otros dos puntos en tasa de actividad, todo ello mientras el resto de las categorías analizadas empeoraba o se mantenía estable.