CSIF rechaza el recorte de personal en dos unidades de reparto de Correos en la capital

CSIF Córdoba denuncia que Correos pretende llevar a cabo un recorte de personal en la capital, lo que puede repercutir en la calidad del servicio postal que se presta a la ciudadanía. Según ha podido saber el sindicato, la empresa pública pretende suprimir en marzo cuatro puestos, de los que tres serían en la Unidad de Reparto número 1 de Córdoba, ubicada en la calle San Pablo, y otro se correspondería con la Unidad de Reparto número 5, situada en el Sector Sur.

Para CSIF esta decisión de la dirección es “totalmente inexplicable e inadmisible”. “En un año especialmente complicado y con la tercera ola de la pandemia descontrolada, esta medida es insólita dado que, actualmente, no se está dando cobertura ni a las bajas médicas por COVID-19 ni a los permisos de los trabajadores, en prácticamente toda la provincia, por lo que no es comprensible que se vayan a eliminar puestos en secciones de reparto”, según explica el responsable del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero. En esta línea, este representante sindical afirma que no solo la capital se vería afectada por este recorte, sino también el resto de plantilla del conjunto de la provincia, que vería redimensionado su trabajo.

Por otro lado, el sindicato apunta que los argumentos esgrimidos por la dirección de Zona no tienen sustentación alguna. “Aluden que esta eliminación de puestos tiene que ver con la informatización del servicio, la bajada de envíos y al aumento de otros operadores postales”. “Sin embargo, los trabajadores apuntan que el ritmo de trabajo ha aumentado significativamente, antes incluso de que diera comienzo la pandemia, así como el volumen de trabajo”, matiza Guerrero. Es por ello que, desde CSIF se exige una rectificación inmediata de esta medida con el fin de no deteriorar aún más la calidad del servicio que recibe la ciudadanía, sin poder cumplir, por ejemplo, en los plazos de entrega y, además, no sobrecargar drásticamente el volumen de trabajo del resto de la plantilla.

Para el sindicato, Correos está priorizando los recortes en contratación y el empobrecimiento de los centros de trabajo. “De sobra es sabido que Córdoba necesita más efectivos en la empresa pública postal, por lo que no entendemos esta supresión de puestos de trabajo y, más aún, cuando todos los empleados y empleadas de Correos en Córdoba se están dejando la piel y están en primera línea desde que diera comienzo la crisis sanitaria”, resalta el máximo representante provincial del Sector de EPE de CSIF.

Reacción de Correos

Desde la compaía han asegurado que "el servicio de Correos está garantizado. La empresa toma las medidas organizativas necesarias para mantener siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía, los compromisos de entrega en los plazos contratados y el respeto a las condiciones laborales de su personal".

Asimismo, detallan Correos no va a realizar ningún proceso de despidos pero "como compañía pública tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, por lo que adecúa su plantilla al nivel de actividad real".