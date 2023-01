Crece un 30% el número de pulseras telemáticas activadas contra la violencia de género en Córdoba

El número de pulseras de control de cumplimiento de órdenes de protección y alejamiento decretadas por los Juzgados de Violencia de Género en la provincia de Córdoba ha aumentado un 30% en un año, según el último informe estadístico elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.

Los dispositivos telemáticos activados en la provincia cordobesa para proteger a las mujeres de los agresores llegaron a 134, según los datos de dicho informe, ofrecidos este lunes por la Delegación del Gobierno en Andalucía, tras una reunión con los máximos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), los subdelegados y subdelegadas del Gobierno y los coordinadores de las unidades VioGén en Andalucía para analizar los últimos datos de violencia de género en la comunidad y adoptar las medidas necesarias para contrarrestar el aumento de casos respecto a 2022.

Estos 134 dispositivos activados suponen un incremento del 30,70% con respecto a un año anterior, cuando en noviembre de 2021 había 103 pulseras telemáticas activas contra agresores de violencia de género en la provincia de Córdoba.

Los últimos datos actualizados sobre violencia de género aportados por el Gobierno y las fuerzas de seguridad que conforman el Sistema VioGen señalan que en Córdoba también ha aumentado en el último año las usuarias del servicio telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atempro).

Así, en noviembre de 2022 habían utilizado este servicio un total de 279 mujeres víctimas de violencia machista, un 8,98% más que en el mismo mes del año anterior, cuando fueron 256 usuarias.

De igual manera, también experimenta un aumento -aunque más leve-, el número de llamadas al 016, el teléfono para advertir de casos de violencia de género, ya sea telefoneando las propias víctimas o bien su entorno o testigos. En la provincia de Córdoba se registraron 79 llamadas a este teléfono en noviembre, un 2,6% más que en el mismo mes del año anterior, cuando fueron 77.

La reunión mantenida por la Delegación del Gobierno en Andalucía, los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los subdelegados en cada provincia han acordado, entre otras medidas, actuar específicamente para incrementar el número de municipios adheridos a VioGén, mejorar la prevención del machismo entre los jóvenes y poner especial atención en los casos con maltratadores reincidentes.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Otro de los medios con los que cuentan las víctimas es el teléfono 112 o los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), así como la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

