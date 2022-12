La Covid fue la quinta causa de muerte en Córdoba durante el primer semestre de 2022

La Covid-19 siguió siendo una enfermedad de gran letalidad en Córdoba un año después de que comenzaran a detectarse los primeros casos y las primeras muertes asociadas a esta enfermedad, aunque el efecto de las vacunas consiguió que su mortalidad disminuyera. Según la última estadística de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2021, el coronavirus pasó de ser la cuarta a la sexta causa de mortandad en la provincia el pasado año.

Así, si en 2020 murieron en Córdoba por Covid 769 personas, según el INE, el año pasado, el número de fallecidos por coronavirus fue de 585. Es decir, el número de muertes cayó un 24% de un año a otro. No fue hasta diciembre de 2020 cuando comenzaron a inyectarse las primeras dosis de vacuna contra la Covid, cuyo efecto se acabó notando en el descenso de la mortalidad asociada.

La primera causa de muerte en Córdoba son las enfermedades del sistema circulatorio, que causaron el 27% de los decesos registrados en Córdoba durante el año pasado. Así, entre enero y diciembre de 2021 murieron un total de 8.356 personas en la provincia, de las que 2.325 lo hicieron por problemas y patologías del sistema circulatorio, entre las que se encuentran la aterosclerosis, la hipertensión, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, las arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva o el aneurisma.

La segunda causa de muerte han sido los tumores, que han provocado 1.956 muertes en los primeros seis meses del año. El tumor más mortal en Córdoba ha sido el de pulmón (340 defunciones), seguido por el de colon (212) y el pancreático (126).

Tras estas dos causas de muerte, la siguiente son las enfermedades del sistema respiratorio, que causaron un total de 706 defunciones. A ésta le siguen las enfermedades infecciosas, que provocaron la muerte a 647 personas. En quinto lugar están las enfermedades cerebrovasculares, que han provocado 604 muertes en 2021.

Por sexos, el 50,8% de las muertes que se produjeron en 2021 fueron de hombres, un total de 4.253. Sin embargo, durante ese periodo murieron más mujeres por la principal causa, las enfermedades del sistema circulatorio. El 55% de los fallecimientos por esta causa fueron de mujeres (1.281 de 2.325).

En los tumores, la estadística se invierte. El 60% de los fallecidos por problemas tumorales fueron hombres (1.174 de los 1.956 casos de defunción registrados), según el INE. Ocurrió lo mismo con la Covid, que fue más mortal entre los hombres (314 muertes) que entre las mujeres (259 decesos).

En cambio, las muertes por trastornos mentales están copadas por mujeres. El 68% de los decesos vinculados a la salud mental fueron de mujeres en Córdoba, con un total de 251 víctimas femeninas, por 118 masculinas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!