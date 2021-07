Los cordobeses que estuvieron aislados en Mallorca ya están en sus casas

Los 42 cordobeses que viajaron este jueves en barco desde Mallorca hasta Valencia, y que estuvieron en cuarentena en un hotel de la capital balear vinculados a un megabrote de coronavirus, ya están en sus casas, según han confirmado fuentes sanitarias a este periódico.

De esos 42, tres dieron positivo en un test de antígenos que se le realizó al atracar el barco en el puerto de Valencia. La Junta de Andalucía los trasladó en un autobús especial solo a ellos. Los tres tienen que guardar ahora cuarentena en su casa para evitar que contagien a más personas.

Los 39 restantes también tendrán que guardar cuarentena en sus viviendas, hasta que pase el plazo de 10 días desde que se considere que no hay riesgo de que desarrollen la enfermedad. Para vigilar que esto suceda, reciben llamadas diarias desde su centro de salud de referencia, según han confirmado fuentes sanitarias a este periódico.

Los jóvenes llegaron de madrugada a la estación de autobuses de Córdoba, donde fueron recogidos por sus familias. De ahí ya se trasladaron por sus propios medios a sus viviendas.

Mientras, en Mallorca permanecen los 34 cordobeses que dieron positivo en Covid 19 en las Islas Baleares. No regresarán hasta que no se certifique que han superado la enfermedad y que no pueden contagiar.