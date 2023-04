Los cordobeses deben destinar su salario íntegro de 5,1 años para pagar la compra de una vivienda

Los cordobeses deben destinar su salario íntegro de 5,1 años a pagar su vivienda comprada en 2022, según el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2022, basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este estudio señala que sólo en el 40% de las provincias españolas sus residentes podrían pagar una vivienda con menos de 5 años de su sueldo íntegro, una cifra que Córdoba supera por poco, con 5,1 años de media para cancelar una hipoteca media de una vivienda de 80 metros cuadrados.

En el entorno andaluz, la provincia donde se emplea más años de sueldo íntegro en pagar la vivienda media es Málaga con 9,4 años, seguida de Granada con 5,9 años, Sevilla y Cádiz con 5,8 años, y Córdoba con los citados 5,1 años. Las provincias donde se debe utilizar menos tiempo de sueldo son Huelva con 4,7 años, Almería con 4,2 y, por último, Jaén con 3,6 años.

Según el salario medio de los españoles y el valor del metro cuadrado de las viviendas de segunda mano en 2022, se desprende del informe que los residentes en las provincias de Illes Balears (11,3 años), Madrid (10,4 años), Gipuzkoa (9,8 años), Barcelona (9,6 años), Málaga (9,4 años) y Bizkaia (9 años) son los que tardan más de 9 años (108 meses).

Por el contrario, los residentes del 40% de las provincias españolas (el 40% también en 2021) liquidan su hipoteca en menos de 5 años (60 meses).

Ciudad Real es la provincia donde los residentes requieren menos tiempo para pagar su vivienda y la que cuenta con el metro cuadrado más barato de España. En esta provincia el precio de la vivienda en venta cerró 2022 con un incremento anual del 3,7% y situó el precio de diciembre en 988 euros/m2. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Ciudad Real registrado por InfoJobs, que en 2022 era de 24.997 euros (2.083 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los ciudadrealeños tienen que dedicar 3,2 años de su salario (38 meses) al pago de la hipoteca de su vivienda.

Las 10 provincias en las que se dedica menos tiempo a pagar una vivienda de 80 metros cuadrados son: Ciudad Real (3,2 años) y Jaén (3,6 años).

Le siguen Toledo (3,6 años), Ávila (3,7 años), Castellón (3,9 años), Teruel (3,9 años), Cuenca (3,9 años), Cáceres (4,1 años), Lleida (4,1 años) y Zamora (4,2 años).

