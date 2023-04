Un cordobés, subcampeón de España de sumilleres

La Asociación de Sumilleres de Córdoba ha alcanzado la elite nacional de la sumillería gracias al papel desarrollado por sus representantes, Manuel Fernandez y Mario Martinez, acompañados por su presidenta Cristina Osuna, en el vigésimo octavo Campeonato de España Tierra de Sabor, celebrado en el Salón Gourmets en Madrid y que ha centrado la atención del mundo de la gastronomía en estos días.

Manuel Fernandez ha logrado un segundo puesto en un reñido certamen organizado por la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), en el que 48 sumilleres, ganadores de los campeonatos regionales, optaron a la semifinal del Campeonato Nacional, clasificándose diez de ellos, de los diez solo tres pasaban a la final. Álex Pardo, del restaurante madrileño Coque, se ha alzado con el título y representará a España en competiciones internacionales.

La gran dificultad de las diferentes pruebas del examen, tanto teóricas como prácticas, requieren una gran dedicación al estudio del mundo vitivinícola mundial así como tener una gran destreza en el servicio y sensibilidad en la cata de vinos y otros productos.

Manuel Fernández lleva cinco años entre los 10 primeros y en esta edición se ha quedado muy cerca del deseado primer puesto en el certamen. Entre sus últimos logros, Manuel Fernández logró el año pasado el prestigioso diploma ASI (Association de la Sommellerie Internationale) con la distinción Oro.

La Asociación de Sumilleres de Córdoba surgió con motivo de ayudar a profesionalizar y apoyar a la hostelería de Córdoba en el mundo de la sala. Actualmente son más de 145 los socios los que tienen la posibilidad de participar en las diferentes actividades de formación.

