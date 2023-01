Celebrar los 105 años “con muchas ganas de vivir”

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este luenes el 105 cumpleaños de Francisco Herrera Pomares dentro su programa 'Cordobeses Centenarios', vecino de la capital que vive en la residencia Santa María, siendo “una persona lúcida y con muchas ganas de vivir”.

La teniente alcalde delegada de Mayores en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha acudido a dicha residencia, ubicada en la plaza de la Compañía, en donde se ha celebrado el 105 cumpleaños del hombre. Esta iniciativa forma parte del programa “Cordobeses Centenarios” con la que la Delegación de Mayores quiere realizar un pequeño homenaje a nuestros mayores centenarios y para ello pide la colaboración de sus familiares y allegados.

“Desde el Ayuntamiento de Córdoba queremos homenajear a nuestros mayores centenarios con esta bonita iniciativa que, además, es un medio más para luchar contra la soledad que sufren muchas personas mayores”, ha indicado la teniente de alcalde Eva Contador.

Para participar en esta iniciativa se pone a disposición de familiares, amigos, personas allegadas y los propios interesados, un número de teléfono -957 499 945- y un correo electrónico -centros.mayores@ayuncordoba.es-, donde podrán solicitarlo. La periodicidad de celebración de estos eventos tendrá en cuenta el volumen de solicitudes, y las fechas disponibles, haciéndolas coincidir con el día de onomástica si fuese posible, aunque este dato será variable por agenda.

Por parte de la Delegación de Mayores se hará entrega de un obsequio y una tarta y, previamente, se pondrán en contacto con los homenajeados y sus familias, solicitando una narración de experiencias y anécdotas vividas en nuestra ciudad por estas personas que será plasmada en una guía impresa llamada “Patrimonio Centenario” que será presentada y entregada en un acto a los centenarios cordobeses durante la celebración de la Semana del Mayor que cada año celebra el Ayuntamiento a través de la Delegación de Mayores.

Francisco Herrera, es viudo, casado en segundas nupcias, con dos hijos de su primer matrimonio. Se ha dedicado siempre a la gestión y administración de diferentes empresas para las que ha trabajado.

Su primera mujer falleció siendo el joven y pasados los 60 volvió a contraer matrimonio con Mercedes Reyes. Cuando ella empezó a tener dificultades de movilidad y desorientación, decidieron ingresar juntos en la Residencia hace más de 30 años, estando él en perfecto estado y pudiéndose manejar de manera autónoma.

Con los años, Francisco ha ido perdiendo movilidad y ahora se maneja con andador pero es una persona lúcida y con muchas ganas de vivir“.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!