Córdoba registra un solo delito sobre las creencias religiosas en los últimos tres años

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron e investigaron un solo delito relacionado con las creencias religiosas en los últimos tres años en la provincia de Córdoba. Se trata de un ámbito que recoge cada anualidad el Informe sobre delitos de odio en España y que toma protagonismo este 22 de agosto, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias.

Según el citado Informe sobre delitos de odio en España, en la provincia de Córdoba se investigaron diversas infracciones penales e incidentes de odio en los últimos tres años, si bien solo hubo que registrar uno que tuviera que ver con las creencias religiosas. No se produjeron en 2019 ni en 2020 y solo se anotó un delito en la estadística correspondiente a 2021, siendo así de las cifras más bajas en Córdoba dentro de la tipología de estadística de criminalidad de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el Código Penal se incluyen los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos, tanto a impedir practicar los actos propios de las creencias que se profesen como forzar a practicarlos o a revelar si se profesa o no una religión o a mudar la que se profesa.

Naciones Unidas establece, dentro de los Derechos Humanos, que la libertad de religión o de creencias está contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias. Y apuesta por que el debate abierto, constructivo y respetuoso de ideas, así como el diálogo interreligioso e intercultural, a nivel local, regional, nacional e internacional, pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra el odio religioso, la incitación y la violencia.

Sin embargo, recuerda, se continúan perpetrando actos de intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias, incluso existe cierta focalización contra personas pertenecientes a comunidades y minorías religiosas en todo el mundo.

Por todo ello, la Asamblea General de Naciones Unidad decidió designar el 22 de agosto como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia.

